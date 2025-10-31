Suscribirse

Nación

Mamá de Luis Andrés Colmenares compartió sentido mensaje tras cumplirse 15 años de su muerte: “Me sigue desgarrando el alma”

Oneida Escobar, madre del joven que murió en extrañas circunstancias, compartió el mensaje en Instagram.

Redacción Nación
31 de octubre de 2025, 2:14 p. m.
Oneida Escobar recordó a su hijo Luis Andrés Colmenares
Oneida Escobar y Luis Andrés Colmenares. | Foto: Instagram: Oneida Escobar

Desde el 31 de octubre de 2010, nada volvió a ser lo mismo en la familia de Luis Andrés Colmenares. Ese día, el joven salió a celebrar una fiesta de Halloween en la Zona Rosa de Bogotá, en compañía de unos compañeros de la Universidad de Los Andes.

Sin embargo, por circunstancias que aún siguen siendo un misterio, Luis Andrés apareció muerto al interior de un caño del parque El Virrey, al norte de Bogotá.

Desde ese día, su familia no ha dejado de insistir ante la justicia colombiana que la muerte de Luis Andrés no fue fortuita. Ahora, cuando se cumplen 15 años de su deceso, Oneida Escobar, mamá del universitario, compartió un sentido mensaje a través de su cuenta en Instagram.

Hace 15 años, Luis Andrés Colmenares, estudiante de la Universidad de los Andes, murió en extrañas circunstancias luego de una fiesta de Halloween el 31 de octubre de 2010.
Recuerdo de una foto familiar. De izquierda a derecha, de tercero, Luis Andrés Colmenares. | Foto: Tomada de X: @lcolmenaresr

En su escrito, Escobar dijo enfáticamente que ese trágico 31 de octubre de 2010 permanece latente en su memoria, mientras se le sigue “desgarrando el alma cada vez que vuelve a mi mente”.

Mi amado Luigi, hoy se cumplen 15 años desde tu partida; sé que estás tranquilo y descansando en paz al lado de Dios, y aún duele… Es una fecha que quisiera borrar de mi memoria, un recuerdo que me sigue desgarrando el alma cada vez que vuelve a mi mente. Y aunque he aprendido a vivir con este dolor, a respirar entre los vacíos que dejaste, pero nunca a olvidarte. No se olvida a quien marcó la vida tan profundamente”, dijo puntualmente Escobar al inicio de su mensaje en Instagram, esta mañana del 31 de octubre.

Posteriormente, le envió a Luis Andrés todo su amor al cielo, con la esperanza de “que lo sientas”.

“Fuiste, y sigues siendo, un gran maestro, una presencia que me enseña incluso desde la ausencia. Tu amor, tu fuerza y todo lo que fuiste permanecen vivos en mí, en cada pensamiento, en cada suspiro. Desde aquí te mando todo mi amor, con la esperanza de que lo sientas donde quiera que estés. Porque aunque el tiempo pase, mi corazón sigue latiendo por ti. Vivirás por siempre en mi mente y mi corazón. Te amo, mi amor eterno”, concluyó diciendo Escobar.

