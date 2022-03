Masacre en zona rural de Cúcuta: cuatro personas fueron asesinadas

Se trataría de una incursión armada de un grupo irregular que, según cuentan los habitantes, se estarían enfrentando contra las guerrillas del ELN y en su huida hacia Venezuela habrían disparado deliberadamente contra la población civil.

Familiares de las víctimas le narraron a Caracol Radio que “se generaron enfrentamientos entre los paracos y la guerrilla del ELN, en horas de la tarde un grupo de hombres bajaron en motocicletas y asesinaron a uno de los miembros de mi familia, y luego huyeron hacia Venezuela”.

Y agregaron que transcurrido un tiempo se escucharon disparos, y que “con toda persona que se encontraban por el camino iban asesinando y matando. Iba un camión y mataron al conductor y al ayudante, mi familiar estaba afuera descansando, leyendo la biblia, lo asesinaron indiscriminadamente, como si nada, y luego mataron al presidente de la Junta de Acción Comunal”.

Así mismo, los testigos señalaron que los habitantes del corregimiento se encuentran con mucho temor de que personas que se encuentren al otro lado de la frontera, en Venezuela, puedan atacarlos. Además, argumentan que en la zona predomina la extorsión, puesto que grupos armados al margen de la ley estarían cobrando mensualidades a campesinos y comerciantes.

Además, afirmaron que frente a este hecho y otros enfrentamientos en la zona, es posible que la gente quiera salir y con esto generarse un desplazamiento masivo a causa de la situación que se viene presentando. ”Mucha gente quiere salir de acá porque no pueden estar, no se puede trabajar porque se sale es a buscar la muerte”.

Con angustia los familiares de las víctimas manifestaron a este mismo medio que “el ejército está allá y no se ven. En la vereda llamada Puerto León, ahí se resguardan los paracos, el ejército los ve y no actúan, no hacen nada”.

Familias desplazadas de Norte de Santander recibirán ayudas

El Gobierno nacional anunció a finales de febrero que entregará recursos por más de 9.000 millones de pesos para la atención humanitaria de familias afectadas por desplazamiento forzado en Norte de Santander, durante el primer semestre de este año.

Los dineros serán otorgados a través de la Unidad para las Víctimas y tienen como propósito beneficiar a las familias afectadas por la situación de orden público que los obligó a abandonar sus hogares.

“En el 2022 tenemos proyectados más de 14.000 giros para alrededor de 8.000 familias con una inversión que alcanza los 10.000 millones de pesos. Con esto se busca fortalecer la atención y cubrir todo lo que tiene que ver con alimentación y hospedaje”, señaló Ramón Alberto Rodríguez Andrade, director de la Unidad para las Víctimas.

El funcionario también afirmó que la idea es que “las víctimas sigan avanzando en la ruta para la superación de la situación de vulnerabilidad, lo cual nos va a permitir avanzar en la reparación individual y colectiva”

Durante su presencia en la capital de Norte de Santander, visitó emprendimientos de víctimas que han fortalecido iniciativas de negocio para mejorar sus condiciones de vida.

“Hemos hecho un ejercicio de caracterización de esos emprendimientos, identificado las fases en que se encuentran y se ha buscado cómo facilitarle un fortalecimiento, accediendo a capacitación y líneas de inversión”, dijo.

“Buscamos a través de Bancoldex y Finagro que las víctimas puedan acceder a estas líneas de crédito. Estamos trabajando con el Sena a través del Fondo Emprender para avanzar y apoyar estos emprendimientos”, dijo el funcionario.

Una de las beneficiaras del programa, María Stella Ferreira, líder de unidad productiva en confecciones, destacó el desarrollo de esta iniciativa.