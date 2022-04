“Me están amenazando por denunciar un cartel de falsos testigos para encarcelar a Uribe”: testigo Enrique Pardo

“Yo denuncié los falsos testimonios de estas personas que estaban en la cárcel para encarcelar a Uribe. Por eso les cuento a ustedes que sepan que si algo me sucede, responsabilizo a las personas que me sacaron del patio de seguridad”. De esta manera, Enrique Pardo Hasche, uno de los testigos del Caso Uribe que contrario a Juan Guillermo Monsalve, señaló que lo que hubo es una especie de cartel de falsos testigos, dice que su vida corre riesgo.

Pardo Hasche dice que acaba de ser trasladado de patio en La Picota: “Mire, hace unos 20 días me trasladaron al patio 12 donde no tengo seguridad, y estoy durmiendo en un pasillo. Tengo 67 años. No me puedo proteger o correr. Lo que quiero es dar a conocer mi situación para hacer responsables a las personas que me trasladaron al patio al que me movieron. Aquí hay exparamilitares y exguerrilleros. Muchos de ellos odian al expresidente Uribe y una persona como yo cuyo testimonio de alguna manera buscó ayudar al expresidente pues ellos de inmediato amenazan”, dijo Pardo en diálogo exclusivo con SEMANA.

Dice que no entiende cómo lo trasladan a un patio tan peligroso teniendo tantos enemigos.

“Yo denuncié los falsos testimonios contra el expresidente Uribe y por eso me amenazan. Estoy esperando respuesta para que me digan por qué me trajeron a un patio peligroso, es que yo tengo enemigos acá. Querían encarcelar a Uribe en 2018, no les alcanzó el tiempo”, dijo en diálogo con SEMANA desde La Picota.

Pardo Hasche fue más allá y dijo que había un plan para encarcelar a Uribe para las elecciones del 2018 y que eso lo viene denunciando desde su momento. Dijo que había un plan desde el 2012 y que por eso inician un escándalo que termina generando en 2020, la privación de libertad del expresidente.

De igual manera, criticó duramente al magistrado César Reyes, de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, cuya ponencia apoyada por sus compañeros llevó a la detención domiciliaria del expresidente Uribe: “Sí hay un desbalance en el juicio contra Uribe, la balanza de la justicia no está ajustada en ese juicio”.

Pero su cuñado es clave en el expediente. La cita de Ricardo Williamson para declarar en la Fiscalía en el proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe por la presunta manipulación de testigos, en su momento, tuvo que ver con un encuentro que tuvo con otra persona llamada a declarar, Vicky Jaramillo. En ese encuentro, según Williamson, le comentó a Jaramillo que un cuñado suyo se encontraba en la cárcel junto a quién curiosamente resultó ser el testigo en contra del expresidente Uribe, Juan Guillermo Monsalve.

En la conversación, Williamson le contó que su cuñado, Enrique Pardo Hasche, le dijo que Juan Guillermo Monsalve estaba dispuesto a contar la verdad y retractarse de las acusaciones en contra del exmandatario, pero que necesitaba buscar a alguien cercano al expresidente para entregar su versión.

Lo que le dijo Pardo Hasche a la Fiscalía

El testigo Enrique Pardo Hasche, dentro del proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, rindió declaración en febrero de 2021 ante la Fiscalía General de la Nación. En esa diligencia puso de presente que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve orquestó varios montajes para lograr el traslado a un patio con mayor comodidades en la cárcel de máxima seguridad La Picota en Bogotá.

Hasche “Cuando a Monsalve lo trasladaron del patio 1 de la cárcel La Picota a las Casas Fiscales, a Juan lo trasladaron porque él estaba consiguiendo una serie de pruebas que a mi parecer eran montajes en contra del señor Uribe, para que ciertas personas, no se quienes serían, lo trasladaran a un patio más cómodo”, sostuvo Enrique Pardo Hasche.

Y agregó en su declaración: “Lo que el estaba buscando era que lo trasladaran al patio Casas Fiscales. Para esto, él (Juan Guillermo Monsalve) hizo una serie de montajes, en los que alegaba que el Inpec lo quería envenenar. Incluso llegó a culparme a mí de que lo quería envenenar. En ese patio se encontraban otros paramilitares, yo viví con ellos durante mucho tiempo, porque yo viví en un patio de Justicia y Paz”.

¿Por qué Pardo Pardo Hasche lloró al declarar sobre el caso Uribe? - Foto: SEMANA

El testigo indicó que en el patio de Justicia y Paz, varios exparamilitares tenían la intención de que Monsalve no rectificara las acusaciones en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quienes –según señaló– estaban unidos con Monsalve buscando su traslado a un lugar de La Picota más cómodo.

“El señor Monsalve no se comía la comida porque decía que la comida del Inpec estaba envenenada. Nunca estuvo envenenada y nunca ha estado envenenada, pero él decía que la comida del Inpec sí estaba envenenada, porque el quería que lo llevaran al patio Casas Fiscales, patio en el cual él podía ingresar su comida, además de otros lujos”, dijo.

También señaló ante las preguntas de la Fiscalía sobre el supuesto montaje de Monsalve: “Nunca hubo veneno, y el señor Monsalve estaba diciendo que lo querían envenenar y nunca hubo veneno; el señor ‘Don Mario’, Martín Llanos quería hacer un montaje en mi contra”.