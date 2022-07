“Me golpearon, solo me defendí”: habla mujer acusada de acto homofóbico y violento en Bogotá

Todas las historias tienen mínimo dos versiones, y eso es lo que se está conociendo sobre el caso que se volvió viral este sábado, por cuenta de un supuesto ataque homofóbico contra una pareja gay en la zona de El Salitre, en Bogotá.

Los primeros videos revelados mostraron la agresión dos mujeres contra una pareja gay, pero se desconocía la razón por la que se originó toda esa discusión que, en todo caso, es una muestra de intolerancia.

En el video, que se viralizó rápidamente, se puede apreciar cómo una de las mujeres agredió a los jóvenes con un palo, mientras que estos respondieron con insultos y groserías.

“Esto ocurrió ayer (viernes 29 de julio) en la zona de El Salitre, en Bogotá, alrededor de las 5:00 p. m., un acto de homofobia y violencia que compromete la vida de las víctimas. Dos chicos gais se besaron en un parque. Al final, sí golpearon a uno de ellos”, indicó uno de los testigos de este lamentable hecho.

Por eso, se generó un apoyo masivo contra los jóvenes y se empezó a denunciar un caso de homofobia de la comunidad en el occidente de Bogotá. Sin embargo, este domingo se han conocido otras versiones de lo ocurrido, según las cuales el caso no fue un ataque contra la pareja, sino una respuesta a una posible agresión que ellos habrían cometido.

María Gladys es la mujer que se ve en los videos con un palo. Es una persona de 65 años y respondió a las acusaciones que se están haciendo en su contra.

La mujer de la tercera edad explicó que todo inició porque la pareja gay estaba en el parque, sin importar que había varios niños jugando, “tocándose” y haciendo actos obscenos que no deberían hacerse en lugares públicos.

Pues mentirosos, por que cualquier acto impúdico sea de quien sea, no puede ser validado, aquí está la verdad de los asquerosos depravados, que no importa si son heterosexuales o homosexuales, por qué de cualquier manera masturbarse en un parque es condenable! Aquí la VERDAD! pic.twitter.com/0T1PMC0woM — cesar garcia (@cesargarp) July 31, 2022

“Yo hice un reclamo airado, por eso me golpearon y me arrastraron. Toda la comunidad vio que me pegaron. Ellos deben decir la verdad porque empezaron a grabar desde que yo estaba con un palo”, dice la mujer.

María Gladys asegura que, ante esa agresión, la única reacción que tuvo fue pedir un palo para defenderse. “Me solté y empecé a pedir un palo porque no era justo lo que estaban haciendo”, afirmó.

“Se masturbaron en un parque donde había niños y eso no es correcto”, dijo además sobre los hechos.

La mujer reconoce que lo ocurrido no la enorgullece porque, en todo caso, es un asunto de intolerancia que pudo haber terminado de mala manera. Eso sí, pide a quienes la están señalando de un ataque homofóbico acercarse al barrio para que vean las cámaras de seguridad y les pregunten a los vecinos qué fue lo que ocurrió realmente.

“Soy una mujer de 65 años que no tiene por qué mentir. La alcaldesa Claudia López está acusando a la comunidad de homofóbica y eso no es cierto, los políticos quieren sacar réditos de este tema. Pido el favor de que conozcan la verdad, me han amenazado por esta situación, pero nadie conoce lo que pasó realmente y que ellos me agredieron, fueron groseros”, relató la mujer.

En ese video que generó el escándalo se ve a otra mujer que estuvo todo el tiempo al lado de María Gladys. Aunque no reveló su identidad, también acusó a la pareja gay de estar masturbándose en el parque, sin importar que había niños jugando.

Video de La madre de una de las niñas del parque pic.twitter.com/TgeUNelml8 — Juliana Alvarado R (@JuliAlvarado23) July 31, 2022

“Esa pareja estaba sentada en el parque y se estaban tocando las partes íntimas, el problema es que había niños en el parque. Entré a mis niños y les dije que no era correcto lo que estaban haciendo. Fueron groseros y golpearon a la señora de 65 años que hizo el reclamo, por eso pidió el palo para defenderse”, dice la versión de esta mujer.

Según ella, a la pareja gay nadie la agredió y lo que ocurrió es que cuando un vecino llegó a defenderlas, empujó a uno de los jóvenes y allí se generó la lesión que se está denunciando.

Las autoridades serán las encargadas de determinar realmente qué fue lo que pasó y saber cuál versión es la real.

Por ahora, los jóvenes iniciaron acciones jurídicas y la comunidad está lista para responder con videos y demostrar que lo ocurrido no fue un ataque homofóbico.

Este domingo se adelantó una ‘besatón’ con la que la comunidad LGBTIQ+ rechazó lo ocurrido.