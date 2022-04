“Me llaman de directorios de todas las regiones”: Alfonso Prada afirma que Petro sigue sumando apoyo liberal

SEMANA: ¿Cómo le cayó el apoyo de César Gaviria a Federico Gutiérrez? ¿Cuál fue su reacción?

Alfonso Prada (A.F.): Muy tranquila, fue una reacción tranquila. Claramente, el Partido Liberal tenía las tres o cuatro opciones sobre la mesa. Por el respaldo de un grupo de congresistas y del expresidente César Gaviria, tomó la opción de apoyar a Federico Gutiérrez. Eso pasa en política, es normal que se den ese tipo de alianzas. Ahora, desde el punto de vista ideológico sí me causó impacto, porque leí el discurso que pronunció el expresidente Gaviria ante la junta de parlamentarios electos. Me parecía que era un discurso en donde declaraba al Partido Liberal como liberalismo de centro progresista. Esa es la misma razón por la que yo llegué a apoyar a Gustavo Petro. Desde el punto de vista político y electoral son alianzas que construyen de la política tradicional normal. Así son. Desde el punto de vista ideológico sí quedé muy extrañado, porque el Partido Liberal está mucho más cerca al ideario que representa la campaña del cambio por la vida de Gustavo Petro que la de Federico Gutiérrez.

SEMANA: Usted está muy tranquilo, a Petro ayer se le escuchó frustrado. ¿Cómo lo tomó el candidato?

A.F.: Tal cual usted lo está mencionando. Desde el punto de vista ideológico, le dije que me extrañó mucho y eso sí me dejó supremamente inquieto y preocupado que el Partido Liberal coja el camino de apoyar gobiernos de derecha. Ya lo hizo con Duque hace 4 años y fue un proceso de frustración para el liberalismo, que lo llevó, incluso, a perder mucho el rumbo. Era un momento histórico para recuperar el rumbo de centro izquierda que tiene el liberalismo. Reitero, como también lo señala Petro, obviamente hay un nivel de frustración y preocupación porque cojan el camino de seguir apoyando gobiernos de derecha que son conservadores, no liberales. Eso sí, comparto plenamente la inquietud de Gustavo Petro.

SEMANA: Teniendo en cuenta la inclinación de la balanza hacia Fico en las últimas semanas, ¿se lo esperaban?

A.F.: Yo creo que los más sorprendidos y quienes no lo esperaban fueron los mismos liberales. El pueblo liberal, las bases liberales, concejales, diputados y las organizaciones en los municipios. Este es un partido muy grande y con mucha tradición histórica. No creo que el Partido Liberal, ese Partido Liberal, se sienta representado en el expresidente Uribe, en el presidente Duque y en el Centro Democrático. No creo que sus aliados sean Andrés Pastrana y el Partido Conservador. Esa foto no me cuadra y por eso podría decir que yo no lo esperaba, como creo que no lo esperaban los liberales de Colombia. El Partido Liberal, que tiene vocación de centro izquierda, por ende mucho más cercanos a las tesis de Gustavo Petro, no estarían en esa fotografía con todos los expresidentes conservadores y los partidos de la derecha y la ultraderecha colombiana.

SEMANA: ¿Está desdibujado el liberalismo?

A.F.: Comencé mi vida política al lado de Luis Carlos Galán y terminé siendo su secretario. La formación que para mí fue determinante en la vida es que el liberalismo es una fuerza de centro izquierda, que claramente protege las libertades, pero también protege o busca como sueño y como principio la igualdad y la fraternidad. Esos principios no son los principios conservadores de la autoridad y del gobierno autoritario, que deriva de la expresión conservadora o de los principios conservadores. Por eso, claramente, el liberalismo de Luis Carlos Galán es uno mucho más cercano a la tesis de centro y de izquierda, que a la tesis de derecha del Partido Conservador. Es que solamente falta ver esa foto de Uribe, Duque y Pastrana, Partido Conservador y Centro Democrático, y uno siente que el liberalismo no cabe.

SEMANA: ¿César Gaviria les comunicó de antemano su decisión?

A.F.: No nos anunció la adhesión a Federico Gutiérrez. No pasó.

SEMANA: ¿Existe posibilidad de que la campaña se vuelva a comunicar con él?

A.F.: No hemos conversado con él después de esto y no habría mucho qué conversar en la medida de que él cogió un camino para llevar al liberalismo hacia la política conservadora y de la derecha, que es contraria a la del cambio por la vida de Petro.

SEMANA: Petro habla de una “rebelión liberal” y ya se conocen 15 adhesiones de la bancada vigente y electa. ¿Hay esperanza de seguir ganando terreno?

A.F.: No creo que haya interés de la campaña de dialogar con el expresidente Gaviria, porque ya cogió un camino hacia juntarse con el Partido Conservador y el Centro Democrático. En cambio, nosotros sí abrimos el diálogo y le damos la bienvenida al liberalismo histórico. Al liberalismo de López Pumarejo, el de la Revolución en Marcha, el liberalismo que hizo los grandes cambios sociales de la historia de Colombia, el que lideró la Constituyente de 1991 y al que acompañó al presidente Santos en la construcción de los Acuerdos de Paz, que son eje central del programa de Gustavo Petro. De ese liberalismo, por ejemplo, recibimos una carta bastante afectuosa de adhesión a la campaña de 15 congresistas actuales y electos. He recibido la llamada de directorios liberales de diferentes regiones del país que, efectivamente, están declarando indignación frente a ese camino que quisiera el expresidente Gaviria que cogieran. Van a comenzar a hacer pronunciamientos, desde las bases y las organizaciones liberales, de apoyo a la candidatura de Petro. A esos liberales de todo el país, que nos están llamando, les damos la bienvenida y los invitamos a que se vinculen muy activamente.

SEMANA: No se escucharon las bases y muchos están molestos...

A.F.: No solamente no se escucharon las bases. No fueron consultados los congresistas actuales, que son la bancada del Partido Liberal que está actuando en el Congreso. Solo reunieron a unos congresistas electos que aún no se han posesionado. Además, lo que muy honestamente dijo el expresidente Gaviria, y eso lo respetamos mucho y lo valoramos, es que esto se tomaba como una recomendación. No tenía carácter vinculante, no iba a haber ningún tipo de consecuencias de represión para quienes no acataran esta decisión y apoyaran otras alternativas. Entre otras cosas, esa declaración la hace de conformidad con la ley, con los estatutos y con la Constitución. Sobre todo, de acuerdo con quienes expresaron en la reunión de congresistas que ya habían adherido o estaban en proceso de adherir a la campaña de Gustavo Petro. Fueron, por boca de ellos lo supe, muy respetados y considerados por el expresidente Gaviria, al decretar esa especie de libertad.

SEMANA: ¿Cómo va la estrategia para conseguir apoyos de centro, centroizquierda y sectores liberales?

A.F.: Incluso conservadores progresistas que han entendido el mensaje de construcción de la paz, lucha contra el cambio climático, lucha por las energías alternativas y la transición energética. Hay muchos colombianos que consideran que aquí hay un programa que es el mejor para el futuro, para avanzar en Colombia. Pues lo construimos básicamente alrededor del diálogo, aquí no hay ninguna otra manera diferente. Dialogar, conversar con las personas, enviarles nuestro programa y escucharles las inquietudes que tienen sobre él. Es una campaña que escucha a la ciudadanía, que escucha a los líderes sociales, políticos, académicos y civiles, en fin. A todas las personas que quieran acercarse son bienvenidas.

SEMANA: ¿Tienen un golpe de opinión para responder al impacto que tendrá la unión de Gaviria y Fico?

A.F.: Seguir trabajando y recorriendo el país. Seguir haciendo nuestros eventos de Petro escuchando a la gente, seguir saliendo a la plaza pública, a los medios de comunicación y trabajando mucho. Con mucho diálogo con los colombianos, así se gana una elección. No con tanta radiancia y con los partidos tradicionales. La gente está cansada de esa política tradicional, que siempre es el Partido Conservador, el Centro Democrático y el Partido Liberal. No, aquí hay que dialogar con ciudadanos.

SEMANA: Sin los votos liberales, ¿siguen viendo la victoria en primera vuelta?

A.F.: Lo que dicen las encuestas, básicamente. Creo que estamos muy cerca de ganar en primera vuelta. Nuestras encuestas internas y las que acabamos de ver son encuestas que están ubicando por encima del 40% a Gustavo Petro. Tenemos unas donde lo ubican en el 47% y 48%. Creo que estamos a muy poco de ganar en primera vuelta. Seguimos trabajando por ese objetivo.