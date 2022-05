“Mientras él hacía parte de estructuras criminales, yo estudiaba”: Federico Gutiérrez sobre Gustavo Petro

En entrevista con SEMANA, Federico Gutiérrez dejó en claro que sus políticas y su vida personal difieren de las del candidato Gustavo Petro. Una de ellas, lo que cada uno vivió en su juventud.

“Mientras él hacía parte de estructuras criminales en su juventud, yo estudiaba. En mi familia nos enseñaron a salir adelante respetando a los demás y nos inculcaron que la violencia no era el camino, que debemos respetar las diferencias y las ideas del otro. Así me formaron. Esos fueron los valores que me dieron, a él le dieron otros”, explicó Gutiérrez.

Además, enumeró una a una las profundas diferencias de lo que cada uno pretende hacer de llegar a la Casa de Nariño.

“Él tiene odio y yo, no. Él tiene sed de venganza y yo quiero unir a Colombia. Él plantea un modelo económico y social muy diferente al que considero que nos conviene. Él plantea, por ejemplo, acabar con Ecopetrol y el petróleo de manera inmediata. Yo estoy de acuerdo con la transición energética y la vamos a hacer bien, pero tiene que ser responsable. Lo que él quiere es llevar a la miseria a millones de colombianos que inmediatamente dejarían de recibir el Ingreso Solidario y los auxilios de Familias en Acción. La matrícula cero para jóvenes se acabaría porque no habría de dónde financiarla. Gran parte de esa plata sale de la industria del petróleo. El concepto de igualdad del que ellos hablan es a la baja. Nos llevan a todos a la condición de pobreza. No sacan a la gente de la pobreza”, manifestó el exalcalde de Medellín.

Así se vive la recta final de las campañas presidenciales

Este fin de semana vence el plazo para que los candidatos adelanten concentraciones en plazas públicas. Estos serán los últimos eventos que permitirán medir la temperatura electoral. Gustavo Petro, el candidato que más ha recorrido el país llenando plazas, no promete ser inferior.

Llegará este sábado 21 de mayo a Barranquilla, una ciudad donde ha sido fuerte históricamente: en 2018, por ejemplo, allí le ganó a Iván Duque en primera y en segunda vuelta. En la afamada carrera 50, el sitio que concentra los tradicionales desfiles del Carnaval de Barranquilla, Petro espera reunir a más de 40.000 asistentes, calcula Nicolás Petro, su hijo, hoy diputado de Atlántico y organizador del cierre de campaña, que contará con la participación de artistas locales.

En esta capital, donde Petro hizo su primera aparición pública y puso de moda sus tarimas en forma de P en septiembre de 2021, espera medirle el aceite a la Casa Char, la organización política que mueve sus hilos en el Caribe y que promete arrebatarle votos para Federico Gutiérrez.

Fico, segundo candidato mejor posicionado en los sondeos de opinión, seguirá en su gira de cierres de campaña en plazas públicas. Tras concentrar a sus seguidores con éxito en Santa Marta, Cúcuta, Armenia y Valledupar, también le midió el aceite a Petro el viernes pasado en Barranquilla, donde el candidato de la centroderecha ha venido ganando terreno gracias al respaldo que le brindan tanto el ala charista de Cambio Radical como el conservatismo que apoya a David Barguil. El evento, organizado en el parqueadero del Estadio Metropolitano, concentró a más de 20.000 personas.

Gutiérrez clausurará su campaña política en su terreno, Medellín, donde tiene su mayor fortín electoral. En el Parque del Río, una de las obras que el candidato presidencial construyó siendo alcalde, reunirá a más de 40.000 paisas que espera convertir en el amuleto de la buena suerte de cara a la primera vuelta presidencial y volver a dar a Antioquia un presidente paisa.

Fajardo no hace cierres de campaña por “agüero” y se dedicará a volantear en las calles; Rodolfo Hernández no hará eventos por “austeridad”, aunque sus voluntarios planean una caravana simultánea en las regiones, mientras Enrique Gómez Martínez realizará una concentración cerrada en el Hotel Radisson en Bogotá.