Ministerio de Defensa anuncia aumento de los subsidios de vivienda para la fuerza pública en el país

De acuerdo con los lineamientos de las políticas de bienestar implementados por el Gobierno Nacional para los miembros de la Fuerza Pública, a través del Decreto 2636 del 2022, determinó el valor de los subsidios de vivienda para el año 2023.

El aumento más significativo que anunció la cartera de Defensa del país se da para el rango de soldados y agentes con un incremento de más de seis millones de pesos.

Según el comunicado emitido por el Ministerio de Defensa “con esta propuesta se logran mantener los subsidios de vivienda para los miembros de la fuerza pública sin que el valor que se recibe en pesos sea inferior al del año anterior”.

Según la tabla que divulgó, los soldados, infantes de marina, profesionales y agentes pasaron de tener un subsidio en 2022 de 41 millones de pesos a 47.560.000 pesos en 2023. Y los suboficiales y el nivel ejecutivo recibirán este año 682.000 pesos más que el año anterior. Es decir, pasó de 54 millones a 54.682.000 pesos.

“Decidimos aumentar los subsidios de vivienda para soldados, infantes de marina profesionales y patrullero(a)s de policía; la base de la fuerza pública" dijo el comunicado emitido por el ministerio de Defensa - Foto: Fotografía: Andrea Puentes - Presidencia

Por su parte los oficiales recibieron como subsidio el año anterior 121 millones y este, 121.011.200 pesos.

“Decidimos aumentar los subsidios de vivienda para soldados, infantes de marina profesionales y patrullero(a)s de policía; la base de la fuerza pública, mucho más que a sus oficiales superiores, para alcanzar un mayor cubrimiento de vivienda para las familias de la fuerza pública”, dijo el presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter.

El Ministerio de Defensa confirmó que, pese a las restricciones económicas y presupuestales, “que son por todos bien conocidas, el Gobierno nacional ha decidido mantener y garantizar los subsidios de vivienda colocando en el centro el bienestar de la fuerza pública, así como promover la equidad como un reconocimiento especial en la virtud de la labor que desarrollan”.

Según argumenta el comunicado “el Decreto los subsidios de vivienda del personal de la Fuerza Pública se implementaron por la ley 395 de 1994 y desde ese momento se indexaron al SMLMV” modelo que según el ministerio no es viable, ya que financieramente es insostenible por el impacto de la inflación y el aumento del salario mínimo en los últimos dos años.

El Gobierno nacional ha decidido mantener y garantizar los subsidios de vivienda colocando en el centro el bienestar de la fuerza pública - Foto: GUILLERMO TORRES

En el comunicado aclararon que los nuevos montos de subsidio de vivienda para la fuerza pública surgieron tras “el cambio de modelo del cálculo, por lo que el ajuste no será similar al de años anteriores, pero se garantiza que no hay disminuciones para el 2023″.

“No hay disminución en los subsidios de vivienda de los integrantes de la Fuerza Pública. Al contrario, el aumento más significativo es para los soldados y agentes”, aclaró la jefe de gabinete, Laura Sarabia.

Mientras el Gobierno dice que aumentó subsidios de vivienda para soldados, Cabal denuncia que los bajaron para oficiales y suboficiales

Los argumentos no convencieron a la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien publicó los decretos de las asignaciones y desmintió parte de la información del Ministerio de Defensa.

“Niegan haber desmejorado el subsidio de vivienda para la fuerza pública, pero queda en evidencia en el mismo decreto que para el grado oficial el subsidio que estaba en 121 salarios mínimos legales mensuales vigentes bajó a 104. 32 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entre tanto, el suboficial estaba en 54 salarios mínimos y bajó a 47.14; soldados, 41 salarios mínimos legales mensuales vigentes queda igual”, escribió la senadora en su cuenta personal de Twitter.

Cabal, una de las más acérrimas defensoras de la fuerza pública, reaccionó en contra de las partidas de los subsidios por parte del ministro de Defensa, Iván Velásquez.

“¿Cómo es eso de desmejorar el derecho adquirido en subsidios de vivienda de militares y policías? Aquí hay ayuda para los bandidos y desmejora para nuestra fuerza pública. Sin Ejército no hay democracia”, dijo la congresista.

El tema parece cobrar fuerza en momentos en los cuales se conocen algunos beneficios que ha planteado el gobierno de Gustavo Petro a jóvenes que sean designados gestores de paz y que recibirían subsidios del Ejecutivo.

La propuesta del mandatario es designar una serie de personas en estas posiciones, pagarles un millón de pesos y que tengan la oportunidad de alejarse de la posibilidad de caer en la influencia de los grupos armados ilegales que promueven la delincuencia en diferentes partes del país.

Los días tormentosos que vive el ministro de Defensa, Iván Velásquez. ¿Por qué tantas críticas?

El mes anterior no tuvo la mejor semana para el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien no solamente tuvo que ponerle el pecho a la masacre de soldados en Cauca, sino recibir las críticas desde diferentes sectores políticos que no están nada tranquilos con su desempeño en esa cartera.

Ministro de la Defensa Iván Velásquez, - Foto: Guillermo Torres /Semana

El mes pasado, en un ataque atribuido a las disidencias de las Farc, seis soldados fueron asesinados la vereda Munchique, ubicada en el municipio de Buenos Aires (Cauca).

En su cuenta de Twitter, el ministro hizo una reflexión que causó asombro entre diferentes fuerzas políticas: “Los soldados regulares, como los que murieron hoy en Buenos Aires, Cauca, no deben ser enviados a zonas de conflicto. Los mandos de las fuerzas militares tienen que revisar con cuidado los lugares a los que pueden ser asignados, reduciendo al máximo los riesgos para sus vidas”, manifestó el funcionario.

Lo sorpresivo del comentario es que se supone que él es la cabeza del Ministerio de Defensa y, después del Presidente de la República, es el funcionario que debe coordinar este tipo de decisiones y no salir a hacer este tipo de llamados.

Tras estos hechos, una de las críticas más feroces contra el ministro provino del representante a la Cámara por el Centro Democrático José Jaime Uscátegui, hijo del general Jaime Humberto Uscátegui y conocedor como pocos de los temas de seguridad y defensa.

“Hay que decirlo con claridad: en Colombia no hay Ministro de Defensa, no vemos un funcionario con la camiseta puesta, defendiendo los intereses de la Fuerza Pública y la misión constitucional que ellos tienen”, le dijo el representante a la Cámara a SEMANA.

El uribista también la emprendió contra Velásquez por temas como la reducción del presupuesto de defensa, uno de los pecados que, al parecer, no le perdonan al funcionario.

“Se cedieron más de 800.000 millones de pesos del presupuesto para la seguridad y el orden público del país que se necesitan. Esa cifra es prácticamente el presupuesto de la Secretaría de Seguridad de Bogotá y un ministro indolente e indiferente con la Fuerza Pública terminó cediendo estos recursos como si la tropa no los requiriera. Esa plata que se le restó al Ministerio de Defensa era el presupuesto de la agencia logística, del Fondo Rotatorio de la Policía que, precisamente, tiene que ver con el transporte, la dotación, la alimentación de los integrantes de la Fuerza Pública, y el Ministro no dice ni mu”, afirmó Uscátegui.