Ministro de Defensa admite que el país se demoró en la decisión de comprar los aviones de combate para la Fuerza Aérea

Iván Velásquez dijo que la demora fue tanta que los fabricantes no tienen aparatos disponibles en este momento. Duras críticas al presidente Petro por el reversazo que significa la determinación.

Pese a las duras críticas que le lanzó el presidente Gustavo Petro a su antecesor, el expresidente Iván Duque, por la compra de aviones para la Fuerza Aérea, el mandatario terminó haciendo la adquisición, y su ministro de Defensa, Iván Velásquez, aceptó que se trata de una necesidad y que hubo una “demora” en la decisión.

“Esto que estamos haciendo muestra que es una realidad, que hay que comprar estos aviones. Creo que hubo una demora en esta situación. Tanto que los fabricantes no tienen a disposición los aviones para ser entregados tan pronto se cierre el negocio y esto es para ser, más o menos, en dos o tres años”, afirmó el jefe de la cartera de Defensa en la mañana de este miércoles en el espacio 6 am 9 am de Caracol Radio.

El pasado fin de semana, el presidente Petro habló del tema y anunció la adquisición. “Hemos tomado unas decisiones de tipo administrativo, definitivas, para que esos instrumentos de defensa de la soberanía nacional lleguen, estén presentes en los próximos años. La Fuerza Aérea contará con una fuerza de superioridad aérea, que reemplazará nuestros viejos aparatos Kfir. Creo que las esposas de los actuales pilotos me lo van a agradecer mucho, porque en realidad ya era un peligro subir sobre esos aparatos”, afirmó el jefe de Estado.

Hasta el momento, la propuesta de los aviones Rafale es la mejor opción para el país en relación precio, eficiencia y operatividad. Una hora de vuelo de un avión Rafale es aprx. 30 % más barata que la de un Kfir (estimada en $89 millones). pic.twitter.com/awRtFTZHJB — Mindefensa (@mindefensa) December 21, 2022

Más allá de las razones que Petro haya manifestado en esta ocasión, lo admitido este miércoles por el ministro Velásquez muestra que se trata de una necesidad para el país y no del “máximo grado de irresponsabilidad de un gobernante”, como lo calificó el actual mandatario en marzo de 2021, cuando su antecesor habló de la compra.

La compra de aviones en medio de una crisis como la que vivimos, es el máximo grado de irresponsabilidad de un gobernante.



No entiendo un país que pueda aplaudir que no se usen los recursos para salvar la vida y en cambio si en instrumentos para bombardear niños. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 16, 2021

En junio pasado, unos días después de haber sido elegido, el presidente Petro le solicitó a Duque “suspender” la compra de aviones de combate y anunció que si se insistía en ello, los devolvería. “Todo avión que se compre para insitituciones (sic) públicas en estas semanas, se vuelve a vender. Le solicito al presidente Duque suspender esas compras”, manifestó Petro el pasado 22 de junio.

Críticas de sus mismos aliados

Este reversazo del mandatario en la compra de aviones de combate para la Fuerza Aérea provocó duras críticas, especialmente de sectores aliados del Gobierno nacional. El senador por la Coalición Centro Esperanza-Alianza Verde Jota Pe Hernández, cuya bancada se declaró de gobierno, fue uno de los más duros.

“Antes de ser presidente, Petro se opuso a la compra de los aviones, Ahora! incoherentemente (natural) anuncia que SÍ los comprará. Yo me pregunto: ¿Para qué aviones de guerra si se avecina una PAZ TOTAL y por qué esta gran inversión cuando se avecina una PROFUNDA CRISIS ECONÓMICA?”, se preguntó el congresista a través de su cuenta de Twitter.

El presidente del Congreso, Roy Barreras, manifestó que le parecía que “hay otras prioridades” y que “se pueda aplazar esa urgencia. Los jóvenes no marcharon en las calles pidiendo aviones de guerra, sino educación y empleo, pidiendo oportunidades, justicia e inclusión social, ese es nuestro mandato popular”.

Y dentro de la propia familia del mandatario el tema también generó desacuerdos. Mientras que su hijo, el diputado de la Asamblea del Atlántico Nicolás Petro, manifestó que no estaba de acuerdo con la compra de los aviones, otra de sus hijas, Andrea, le dijo a su hermano que era un “tema de seguridad nacional”.

En medio de las críticas, el jefe de Estado insistió en que la compra de los aviones no se hará con dinero de la reforma tributaria, como lo han criticado algunos sectores políticos.

Sin embargo, el abogado experto en derecho público Daniel Briceño manifestó lo contrario: “La reforma tributaria no tiene destinación específica. Esos recursos van al presupuesto general de la Nación, de ahí se pagan los aviones de combate”, señaló Briceño, y agregó que “por eso decir que no se gastará un solo peso de la tributaria en aviones es un acto de engaño y cinismo del presidente Petro”.