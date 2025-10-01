El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que este mes quedará firmado el contrato por medio del cual Colombia comprará a Suecia los aviones de combate Gripen para reemplazar los Kfir de Israel.

El ministro de Defensa confirmó que en octubre se firmará el contrato para comprar los Gripen, luego de que el presidente Petro exigiera cerrar ese negocio que modernizará los aviones de combate de las FF. MM. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/lyDqtk7esV — Revista Semana (@RevistaSemana) October 1, 2025

“El contrato se va a firmar este mes. Hoy tenemos una reunión con el señor Presidente para definir unos temas finales que tienen que ver con el offset, que impacta socialmente la adquisición de esa capacidad para proteger a todos los colombianos durante los siguientes 50 años y que busca también impacto social en temas de energía, en temas de agua y en temas de salud”, explicó el Ministro de Defensa.

Agregó que “en cuanto a la elaboración de la minuta del contrato, prácticamente ya está casi que finiquitado, simplemente faltan unos ajustes y esperamos que antes de que finalice este mes de octubre ya esté firmado el contrato”.

Como se recordará, la decisión de adquirir una nueva flota de aviones de combate se tomó tras advertir por parte de la Fuerza Aérea el deterioro de los aviones Kfir de Israel.

SEMANA reveló que varias aeronaves de estas estaban quedando en tierra debido a que habían completado su vida útil y salía extremadamente caro ponerlos a volar nuevamente.

“Entramos en un proceso de canibalización”, le dijo en su momento una fuente a SEMANA, al explicar que con los aviones que iban quedando entierra se iban usando los repuestos para los que aún estaban en capacidad de volar.

Primeras imágenes del avión Gripen con logos de la Fuerza Aérea. Las aeronaves suecas, que reemplazarán a los Kfir, están en la Feria Aeronáutica en Rionegro, Antioquia. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/yZwWJC0mim — Revista Semana (@RevistaSemana) July 9, 2025

“Después de la carta de intención firmada por el Gobierno del Reino de Suecia y de aprobar la defensa aérea estratégica del país como proyecto priorizado, informo: la flota de aviones que se adquirirá es completamente nueva, de última tecnología, ya implementada en Brasil, y es de la marca Saab 39 Gripen”, dijo en su momento el ministro de Defensa sobre los aviones Gripen.

La decisión de cambiar la flota de aviones de guerra le ha costado a Petro varias críticas debido a que su en discurso como candidato presidencial había prometido más dinero para inversión en educación que en maquinaria para las Fuerzas Militares.

El presidente, Gustavo Petro, ha roto varias promesas que hizo en campaña como la de renunciar si en tres meses no acaba con el ELN. | Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

Incluso el entonces candidato Petro aseguró que en tres meses acababa con la guerrilla del ELN y que si esto no sucedía él renunciaba como presidente por haber fracaso en su política de paz.