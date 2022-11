MinSalud adelanta estrategia con 788 hospitales y clínicas para combatir resistencia a antibióticos

El Ministerio de Salud reveló las estrategias que está utilizando para contrarrestar la aparición de patógenos resistentes a los antibióticos, que podrían poner en jaque el bienestar de los pacientes en los recintos hospitalarios del país.

Claudia Vargas, directora de Medicamentos del Ministerio de Salud, aseguró que el Estado colombiano está trabajando el tema de la mano de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

“La resistencia antimicrobiana supera los límites de la salud humana. El uso inadecuado de los antimicrobianos a lo largo de la cadena agroalimentaria tiene efectos en la seguridad alimentaria, el comercio internacional, la disponibilidad de agua apta para el consumo humano y de los animales y para el riego de cultivos, entre otros ámbitos”, aseguró Vargas durante un evento realizado con distintas organizaciones multilaterales.

Y sostuvo que en la actualidad están implementando varias acciones para mitigar la resistencia a los antibióticos en el país. Detalló que el Estado cuenta con un Plan Estratégico Nacional de Respuesta a la Resistencia a los antimicrobianos, que les atañe a instituciones como el Invima, el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud.

A su vez, advirtió que en la actualidad están trabajando con 788 instituciones de salud de mediana y alta complejidad para identificar y atender adecuadamente las infecciones que se presenten en los recintos hospitalarios.

“Por ejemplo, la dirección de Promoción y Prevención viene implementando diferentes estrategias en el marco de la prevención de las Infecciones Asociadas a la Atención en salud, entre ellas, las herramientas de autoevaluación para control de infecciones, uso adecuado de antimicrobianos en el marco hospitalario y autoevaluación de la estrategia multimodal de higiene de manos”, puntualizó Vargas.

Añadió que también quieren pisar el acelerador con actividades de pedagogía con los mismos profesionales de la salud. El Ministerio de Salud advirtió que solo el año pasado llevaron a cabo capacitaciones sobre este tema con 2.100 trabajadores.

Expertos piden hacer buen uso de antibióticos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) está impulsando la Semana Mundial de Concientización sobre los Antimicrobianos, que se lleva a cabo en la tercera semana de noviembre. Este año su regional de Europa reveló una encuesta que da cuenta del mal uso que hacen los pacientes de los antibióticos.

En el estudio, que se realizó en 14 países, encontraron que una de cada tres personas usaba este tipo de medicamentos sin ninguna fórmula médica. Además, advirtieron que cerca del 50 % aseguró que se había sometido a un tratamiento con antibióticos en el último año.

Este uso inadecuado de los antibióticos preocupa a los expertos y a las autoridades debido a los efectos que puede tener en la salud pública. Solo en la Unión Europea se calcula que alrededor de 35.000 personas mueren cada año por infecciones relacionadas con patógenos resistentes a los antimicrobianos y a los antibióticos.

Puedes perjudicar a tus familiares si les administras antimicrobianos 💊🚫, como antibióticos o antifúngicos, sin receta médica.



✅ Solo se deben utilizar estos medicamentos cuando un profesional de salud determine que son necesarios.



INFO⇨ https://t.co/NyydX1u9N1 pic.twitter.com/WQ2qGveLIs — OPS/OMS (@opsoms) November 23, 2022

Esto se debe a que esos organismos “aprenden” a resistir el uso de estos medicamentos cuando los pacientes los consumen de forma inadecuada.

Por ello, se ha insistido en que los antibióticos no son válidos para tratar síntomas o infecciones causadas por virus.

“Los antibióticos no pueden curar el resfriado común. Un resfriado común es causado por un virus contra el cual no funcionan los antibióticos”, aseguró Danilo Lo Fo Wong, asesor regional de la OMS para el Control de la Resistencia a los Antimicrobianos. “Aunque los antibióticos no lo ayudarán, su uso puede conducir al desarrollo de resistencia y convertirse en un problema para usted y para otra persona”, concluyó.