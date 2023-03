MinVivienda rehabilita pozos de agua potable en La Guajira para la comunidad Wayuú

La necesidad de agua potable en el departamento de La Guajira es uno de los puntos neurálgicos que requiere mayor atención por parte del Gobierno nacional, en todas las administraciones; por ello, el Ministerio de Vivienda, en el marco del programa Wüin Ülees, y con el apoyo del sector privado, rehabilitó estructuralmente los pozos de Mapashira e Ishishon.

Es así como el pozo de Mapashira, construido en el 2016 por el Departamento para la Prosperidad Social y Fupad Colombia, fue intervenido logrando la ampliación de la caseta del sistema de tratamiento, y el desarrollo de sistemas de prefiltración y pretratamiento de agua.

De igual forma, se realizó un mantenimiento general de los sistemas eléctricos e hidráulicos, verificando las condiciones de recarga del pozo, mejorando la calidad del agua que se bombea e incorporando un sistema de osmosis inversa. Con esta rehabilitación de la infraestructura se impacta positivamente el acceso al agua de más de 1.000 personas de la comunidad que habita en este punto de la región.

pozos de Mapashira e Ishishon en La Guajira.

“Estoy feliz de dar este paso con ustedes, aquí más que entidades hay amigos unidos en la búsqueda de un objetivo en común: traer soluciones de agua potable a La Guajira, lo más importante de todo es que lo logramos juntos trabajar por los colombianos es el propósito de nuestra vida, toda nuestra energía la ponemos aquí y eso se ve reflejado en este sueño cumplido para las comunidades de Mapashira e Ishishon”, expresó la ministra de Vivienda, Catalina Velasco.

Asimismo, en Wüin Ülees el eje central son las personas, por lo cual se despliega un acompañamiento permanente para capacitar a la comunidad en el funcionamiento, administración y mantenimiento de las infraestructuras rehabilitadas.

ministra de Vivienda, Catalina Velasco, pozos de Mapashira e Ishishon en La Guajira.

“En nombre de la comunidad agradecemos a MinVivienda, a todos los cooperantes y a todas las entidades que hacen esto posible, esta es una promesa cumplida para nuestra comunidad, sin ustedes no hubiese sido posible, estoy segura de que el agua nos une y así, sumando esfuerzos, podremos hacer realidad muchos más proyectos para La Guajira”, aseguró María Emma Berty, líder de la comunidad Wayuu.

comunidad Wayuu recibió a la ministra de Vivienda, Catalina Velasco

Sumado a esto, los beneficiarios del pozo de Ishishon manifesataron su regocijo al ver cómo la intervención se tradujo en el lavado, cambio de la bomba y mantenimiento del pozo. Además de la implementación de un diseño hidráulico, se instalaron tanques de 5.000 litros y un sistema de microfiltración y dosificación del cloro movible.

Yolanny Uriana, otra mujer wayuu de la comunidad, fue enfática en afirmar que antes de la rehabilitación del pozo debía ir muy lejos a buscar el agua, “esos largos trayectos me tomaban mucho tiempo, llegaba muy tarde a casa, en ocasiones esto me impedía asistir a mis clases, pero ahora el tiempo me rinde mucho más y la vida de mi familia mejoró, tenemos más oportunidades de hacer nuestras actividades”.

Firma de convenio con la Alcaldía de Riohacha

Entretanto, la ministra de Vivienda y el alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, firmaron un convenio interadministrativo para desarrollar las obras contempladas en el Plan de Choque fase III del proyecto de optimización del acueducto de Riohacha.

Este proyecto cuenta con una inversión de $ 40.973 millones y beneficiará a más de 212 mil habitantes del municipio. Lo que permite las mejora continúas que privilegien los proyectos de agua potable en el país.