MinVivienda invertirá $14.000 millones para casas del programa ‘Mi Casa en el Campo’ en el Cesar

Este primer año del Gobierno nacional ha propuesto varias políticas y reformas en diferentes aspectos vitales y determinantes en el futuro del país, bajo la premisa de que es una prioridad llevar soluciones habitacionales a las zonas rurales del territorio colombiano, así, la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, entregó las primeras viviendas del programa ‘Mi Casa en el Campo’, en La Paz, departamento del Cesar.

En este municipio se construirán 30 unidades, 24 que aporta el ministerio con una inversión de $ 1.680 millones, y 6 gestionadas por el ente territorial, a las que destinará $ 420 millones y que forman parte de las 200 que se desarrollarán en todo el departamento con una inversión de $ 14.000 millones.

“Llegamos con el programa ‘Mi Casa en el Campo’ al Cesar, en compañía del gobernador Andrés Meza y del alcalde de La Paz, Martín Zuleta, donde se impulsan los subsidios de vivienda de interés social rural, con el objetivo de llevar más equidad a la comunidad”, afirmó la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Velasco.

A su vez, la jefe de esa cartera agregó que “se han terminado y certificado 70 viviendas y se encuentran en ejecución 30, para un total de 100 intervenidas de las 200 con las cuales apoyaremos a más colombianos”.

Ricky Enderson Pérez García es uno de los receptores. Este padre de familia, beneficiario del programa, ahora disfruta junto a sus hijos y su esposa de su vivienda nueva: “Al inicio de todo este proceso, el sueño de tener casa propia parecía lejano y difícil de cumplir; antes vivíamos en una de bahareque, pero hoy, la nueva vivienda nos cambió la vida y nos llena de alegría”.

Como Ricky y su familia en La Paz, habitantes de Pueblo Bello, San Diego y Valledupar, en el Cesar, también se beneficiarán con vivienda rural en el marco del programa Mi Casa en el Campo.

‘Mi Casa Ya’ en Valledupar

De igual manera, la ministra también llegó con ‘Mi Casa Ya’ a Valledupar, donde visitó el proyecto de vivienda ‘Villa Bolivariana’ con el alcalde Mello Castro. Durante el recorrido anunciaron que se llevará a cabo la encuesta Sisbén IV a los interesados en adquirir vivienda e invitaron a las familias a aplicar al subsidio de este programa del Gobierno nacional.

Catalina Velasco, ministra de Vivienda. - Foto: prensa ministerio de vivienda

“Vamos a realizar un trabajo conjunto con las gobernaciones, las alcaldías, los constructores, las cajas de compensación familiar y la comunidad para beneficiar a más hogares”, señaló la ministra durante el diálogo con varios habitantes y las autoridades del departamento del Cesar, que desde el 7 de agosto del 2022 ha beneficiado a 304 familias.

Mi Casa Ya: minVivienda reveló quiénes tendrán prioridad en la entrega del subsidio este año

La ministra, en días pasados, fue enfática en que este subsidio se otorga a las personas que van a adquirir una vivienda nueva y que no aplica para mejoras u otro tipo de compra. De igual manera, la ministra dijo que los subsidios aplican dependiendo del ingreso que haya en las familias, entonces: para familias que se encuentren en zona rural, los ingresos no deben superar los dos salarios; mientras que para quienes viven en zona urbana, el mismo no puede ser superior a cuatro SMLV.

Sumado a esto, es importante que quienes se postulen no hayan sido beneficiarios de un subsidio de vivienda o cobertura a la tasa de interés en otras ocasiones, ni que sean propietarios en el territorio nacional.

Además, el hogar interesado debe estar registrado en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV), y tener una clasificación igual o inferior a D11 para hogares urbanos y D20 para hogares rurales.

Asimismo, hizo hincapié en que las familias que sean beneficiadas estarán en un ranking, es decir, que contarán con un puntaje en el sistema, que permitirá que ciertas familias tengan prioridad por encima del resto de los interesados.