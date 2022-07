“Mis amigos me piden a gritos que deje de ser pendejo”: Gustavo Bolívar responde por qué sus reclamos a Petro

En los últimos días Gustavo Bolívar se ha mostrado crítico con su aliado político, Gustavo Petro, lo cual ha traído interrogantes entre los partidarios del Pacto Histórico. Debido a esto, y por medio de una columna de opinión, el senador se refirió a este tema.

Su gran amistad con el presidente electo, y haber estado con él durante varios años en el ámbito político, son razones principales para poder estar en desacuerdo con nombramientos de personajes, que al parecer no son aceptados por Bolívar.

“Todo esto es para decirles por qué me preocupa que los nadies, con todo lo que le aportaron al triunfo popular, no aparezcan aún en el horizonte y en cambio sí figuren personajes que no creían en el proyecto, personajes que no llevan esta causa en el corazón, personajes que llegaron unos días antes, e incluso unos días después del triunfo”, escribió el congresista.

Además, confesó que siguiendo con sus principios y lo que les prometió a los votantes por el proyecto de gobierno del Pacto Histórico, debió sentar su voz de protesta. “Fue la promesa por la que votaron. Por eso me declaro en estado de alerta y vigilancia sobre los nombres que intenten llegar al gobierno sin los merecimientos debidos y sin las calidades morales suficientes. Por ejemplo, el futuro reemplazo de Felipe Córdoba en la Contraloría”, se lee en el texto de Bolívar.

Incluso se atrevió a revelar que su círculo cercano de amistades, le dicen al oído que debe pedir puestos en el gobierno de Petro. “Mis amigos me piden a gritos que deje de ser pendejo, que pida, que controle, que obtenga posiciones, pero los tengo que decepcionar, no vine a la política a amasar poder ni a hacer negocios”, aseveró el senador del Pacto Histórico.

Sin embargo, expuso sus argumentos, y al parecer, a pesar de su gran amistad, en la política y la democracia las discrepancias pueden aparecer.

¿Por qué se desataron las críticas de Gustavo Bolívar a Petro?

Luego de que se confirmara que el nuevo ministro de Hacienda será José Antonio Ocampo, empezaron las reacciones a favor y en contra de lo que sería el gabinete del presidente Gustavo Petro. Incluso comenzó a sonar el nombre de Carlos Amaya como posible ministro de Agricultura de Colombia.

Este nombre no gustó mucho dentro del Pacto Histórico y el petrismo en general, ya que a pesar de que el exgobernador de Boyacá forma parte de la Alianza Verde, que es muy afín a las ideas de la izquierda, Amaya en segunda vuelta hizo público su apoyo al excandidato Rodolfo Hernández.

Hecho que no perdonan muchos, entre ellos el senador Gustavo Bolívar, que el pasado jueves 30 de junio se manifestó en sus cuentas de redes sociales, en las que dejó saber su malestar e hizo su primera crítica pública al gabinete de Gustavo Petro, argumentando que hubo personas en la izquierda que “se jugaron la vida” por la campaña del Pacto Histórico.

“Admiro la generosidad de Gustavo Petro para conformar un gobierno pluralista y de unidad que garantice la paz y la gobernabilidad en Colombia. Pero no olvidemos organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas, afro y a la izquierda que se jugó la vida por esta causa. Con Amaya, no”, escribió tajantemente Gustavo Bolívar en su cuenta de Twitter.