Montaje al almirante Arango Bacci: estos son los cargos contra el excomandante de la Armada Nacional

El almirante en retiro Guillermo Barrera fue vinculado formalmente a un proceso penal.

Redacción Semana
10 de septiembre de 2025, 11:03 p. m.
Este miércoles 10 de septiembre, dieciséis años después que la Corte Suprema de Justicia compulsara copias para que fuera investigado, la Fiscalía General le imputó dos delitos al excomandante de la Armada Nacional, almirante en retiro Guillermo Enrique Barrera Hurtado.

Ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía General indicó que en 2009 el entonces comandante de la Armada Nacional tuvo una participación activa y directa en el montaje judicial que se realizó contra el contraalmirante Gabriel Arango Bacci para vincularlo con organizaciones dedicadas al tráfico de cocaína en el puerto de Cartagena.

Por estos hechos, el almirante Arango Bacci estuvo privado de su libertad durante varios meses hasta que la Corte Suprema de Justicia determinó que el proceso estaba lleno de pruebas falsas, destacándose un documento adulterado para vincularlo con el paso de cargamentos de cocaína.

En su argumentación, la fiscal indicó que el excomandante de la Armada Nacional incurrió en los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público agravado.

“En el momento de la comisión de la conducta, el señor almirante Barrera contaba con la capacidad de comprender y de comprender sus actos, la ilicitud de sus actos y determinarse conforme a esa comprensión. Además, tenía la competencia, el conocimiento para poder dar una respuesta ajustada a Derecho a la Fiscalía”, se enfatizó en la imputación de cargos.

Esto debido a que un informe redactado desde la comandancia de la Armada Nacional habría llevado a que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia se equivocara y pidiera una medida restrictiva de la libertad en contra del contralmirante Arango Bacci, mientras se adelantaba el proceso en la Corte Suprema de Justicia.

“Esta información se ha determinado que fue tergiversada, con el propósito de afectar la credibilidad y determinar la responsabilidad penal del contra almirante Gabriel Ernesto Arango Bacci, lo que así se logró en los momentos procesales que se han definido, como la medida de aseguramiento impuesta y la resolución de acusación emitida dentro del proceso penal que se adelantaba en su contra”.

“La causal de agravación señalada se configura atendiendo a que no solo se emitieron los documentos, no solo fueron suscritos por él, no solo se anexaron los documentos también espurios, sino que efectivamente fueron usados para integrarlos como prueba a la actuación penal seguida en contra del almirante Arango Bacci”, añadió la fiscal del caso.

Durante la audiencia, el abogado Jaime Lombana, defensor del almirante Barrera, aseguró que el excomandante de la Armada Nacional presentaba graves problemas de salud, hecho por el cual no pudo hacerse presente en la diligencia.

Tras la pregunta del magistrado con función de control de garantías, el jurista aseguró que el almirante Barrera no se iba a allanar a los cargos que le imputó la Fiscalía General.

