Monumental trancón en la calle 26, en Bogotá, por el volcamiento de un camión

La movilidad de la calle 26 o Avenida El Dorado en la mañana de este miércoles 22 de febrero en Bogotá se ha visto fuertemente afectada por el volcamiento de un camión sobre el carril mixto, lo que ha generado un monumental trancón en este importante corredor vial de la capital del país.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, el volcamiento del camión se presentó exactamente en la calle 26 con carrera 40, en el sentido oriente - occidente. La entidad ya asignó una unidad de tránsito para que acuda al lugar de los hechos.

El siniestro no dejó heridos ni víctimas fatales. - Foto: Tomado del Twitter @manolitosalazar

Este siniestro vial no dejó heridos ni víctimas fatales. La Secretaría de Movilidad sugirió a quienes se desplazan hacia el occidente por la calle 26, tomar la Avenida de Las Américas al occidente, carrera 36 al norte y Avenida Esperanza al Occidente, para retomar la calle 26 en la carrera 50 y continuar al occidente.

Paro de taxis: fluye la movilidad en corredores de ingreso y salida de Bogotá. Este es el minuto a minuto

Alrededor de 20.000 taxistas entran en paro indefinido este miércoles 22 de febrero en varias regiones del país, luego de que no llegaran a un acuerdo con el Ministerio de Transporte.

“Lamentamos que los representantes de los taxistas se hayan retirado de una mesa de diálogo. Esta no es la primera reunión a la que invitamos a este gremio, hemos tenido conversación permanente con ellos en casi todo el territorio nacional. #GobiernoDeLaGente”, dijo el ministro Guillermo Reyes en una rueda de prensa luego de culminada la reunión con los taxistas este martes.

En Bogotá, de momento, se reporta normalidad en todos los corredores viales de ingreso y salida de la ciudad. La Secretaría de Movilidad continúa haciendo monitoreo.

Movilidad en Bogotá - Foto: Tomada de la cuenta en Twitter: @BogotaTransito

En SEMANA le contamos cómo avanza el paro en Bogotá y en varias regiones del país:

10: 48 a.m.: En Cúcuta, el plan tortuga avanza en varias vías de la ciudad con poca participación de taxistas. La movilidad presenta total normalidad.

10: 46 a.m.: en Bucaramanga, la manifestación de taxistas avanza por el área metropolitana y la movilidad empieza a ser un caos. El sistema de transporte (Metrolínea) dio a conocer las rutas que presentan retraso en su operación: T2, T4, P1, P2, P6, P8, P13, RD15 y RD 27.

10:32 a.m.: Jhonny Rangel, líder del gremio de los taxistas en Cali, dijo que “intentaron satanizar la protesta diciendo que es política, pero no son así. En Bogotá, los compañeros no pudieron seguir porque no hay garantías, pero en Cali hemos podido desarrollar lo que dijimos”.

10:23 a. m.: Personería de Tunja monitorea puntos que bloquean algunos taxistas.

#AEstaHora // Personería de #Tunja supervisa, desde diferentes puntos de la ciudad, el Paro Nacional programado por el gremio de taxistas.



Trabajamos por una ciudad con derechos 🤝🏻 pic.twitter.com/iILUC9oIyw — Personeria Tunja (@TunjaPersoneria) February 22, 2023

10:17 a. m.: fluye la movilidad sin novedades relevantes en la calle 80 de Bogotá.

🚨CALLE 80🚨#AEstaHora Este es el panorama en el corredor calle 80. Fluye la movilidad sin novedades relevantes. Continúa el monitoreo de la movilidad desde las cámaras del Centro de Gestión del Tránsito. Agentes en vía apoyan la regulación en las principales intersecciones. pic.twitter.com/NOO5cTwFLn — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 22, 2023

10:15 a. m.: en Medellín reportan cinco puntos de concentración de taxistas que afectan la movilidad en Robledo, San Juan, Túnel de Oriente, Terminal del Sur y Terminal del norte. Allí participan entre 150 y 180 vehículos.

9:55 a. m.: tremendo trancón en la vía Jamundí - Cali por plan tortuga de taxistas.

#ReporteEntérateCali 🚨 Fuerte congestión en la vía Jamundí - Cali por taxistas en plan tortuga 🚕🐢 pic.twitter.com/qRs7WFNDMn — Entérate Cali (@EnterateCali) February 22, 2023

9:49 a. m.: Esmad intervino uno de los bloqueos de taxistas en Ibagué.

9:23 a. m.: se presentan enfrentamientos entre el Esmad y un grupo de taxistas en Villavicencio.

9:19 a. m.: el Distrito informa que fluye la movilidad en los corredores de ingreso y salida de Bogotá.

9:14 a. m.: desde el Centro de Gestión de Tránsito de Bogotá monitorean la movilidad de la capital del país. Aseguran que no hay novedades.

8:45 a. m.: el presidente Gustavo Petro envió mensaje a taxistas. Dijo que en su gobierno “no hay falta de garantías”.

En mi gobierno no hay falta de garantías. El taxista es un trabajador, muchas veces una mujer, cabeza de familia y el Estado debe ayudar a dignificar su trabajo.



Las puertas del diálogo están abiertas. https://t.co/n4atsE6bt3 — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 22, 2023

8:08 a. m.: manifestación en la avenida Centenario (calle 13) con carrera 128 en Bogotá. Trabajadores de productos cárnicos realizan bloqueo total de la vía en ambos sentidos.

8:05 a. m.: el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) Metrolínea de la ciudad de Bucaramanga, informó que por el momento el plan tortuga de los taxistas no está generando retrasos en el servicio de los buses: “La operación del SITM avanza sin afectaciones a la movilidad”, informaron.

8:02 a. m: el ministro de Transporte Guillermo Reyes, junto al director de la Policía, el general Henry Sanabria, entregaron el primer reporte sobre la protesta de taxistas en el país.

El ministro advirtió que el Gobierno utilizará todos los medios para levantar los bloqueos de los taxistas.

7:40 a. m.: manifestantes bloquean ingreso al Túnel de Oriente, vía que conduce de Medellín hacia el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro.

7:24 a. m.: reporte de Movilidad sobre las movilizaciones en Bogotá:

- En la autopista norte con calle 169, costado occidente, taxistas adelantan reunión en un andén sin afectación de calzada.

- En Suba, en la calle 101 con carrera 94F, se presenta manifestación de taxistas.

- Plan tortuga y bloqueos intermitentes entre Portal Américas y Biblioteca Tintal.

- En la glorieta del Tintal hay bloqueos intermitentes.

7:20 a. m.: taxistas inician el denominado plan tortuga en diferentes sectores de Cali. Hay congestión vehicular.

7:18 a. m.: un sector de los taxistas en Bogotá se aparta del paro. Aseguran que no hay garantías para seguir en la protesta.

Falta de garantías para desarrollar la protesta, argumentan los voceros del gremio de taxistas en Bogotá. Denuncian que el gobierno nacional y distrital los están atropellando, la forma de desmovilizarlos es con detenciones arbitrarias. pic.twitter.com/K6OiIdBufl — Herman Martínez (@hermanmartinezg) February 22, 2023

6:55 a. m.: autoridades de Cali no reportan bloqueos ni alteraciones de orden público en el inicio de la jornada de protestas.

6:52 a. m.: en Cúcuta, el gremio de esta ciudad dio a conocer que la manifestación saldrá sobre las 7:00 a. m. desde el Teatro Las Cascadas (El Malecón) y luego se tomarán la avenida Los Libertadores-Diagonal Santander-calle 10-Parque Santander-Gobernación de Norte de Santander-Alcaldía y finalmente concluirán en la Plaza de Banderas.

6:50 a. m.: desde las 6:00 a. m. inició en Bucaramanga una concentración en la autopista del sector de Puente de Provenza, Papi Quiero Piña y desde el estadio Álvaro Gómez Hurtado en Floridablanca, donde el punto final será el centro de la capital santandereana.

6:45 a. m.: algunas universidades de Medellín suspenden clases presenciales por el paro de taxistas.

6:40 a. m.: plan tortuga desde la calle 170 con autopista norte, hacia el sur (Bogotá).