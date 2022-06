Movilidad Bogotá: bloqueada la carrera séptima en ambos sentidos, ¿cuál es la razón?

Una manifestación que se registra en el centro de Bogotá ha generado problemas de movilidad en ambos sentidos, a la altura de la carrera séptima con calle 32, así lo reportó la Secretaría de Movilidad.

La entidad señaló que el bloqueo afecta el tránsito vehicular en “los dos sentidos viales de calzada, por lo que se adelanta un acompañamiento por parte de las autoridades”.

En otro reporte, pidió a los usuarios de esta importante vía que une al norte, con el sur de la ciudad, “tomar rutas alternas para evitar la congestión de la zona”.

📢#ATENCIÓN

[9:10 a.m.]Se presenta manifestación en la carrera Séptima con calle 32. Se genera bloqueo de los dos sentidos viales de calzada.

Autoridades realizan acompañamiento.



Autoridades realizan acompañamiento. pic.twitter.com/HR5lbtctA0 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) June 13, 2022

En redes sociales informaron que la protesta se adelanta por la demora del distrito en el pago del bono alimentario por Integración Social.

“Población con Discapacidad hoy pelea con justicia porque, aseguran, que Integración Bogotá no les ha pagado bono alimentario de mayo y junio”, señaló César Salamanca Suba, en su cuenta en Twitter.

"Población con Discapacidad hoy pelea con justicia porque, aseguran, @integracionbta no les ha pagado bono ALIMENTARIO de mayo y junio. Aquí estamos @manolitosalazar"

De acuerdo con María Elena Ravelo vocera de esa población, la administración distrital se ha negado a entregar el auxilio con el argumento de que está vigente la Ley de garantías por las elecciones presidenciales.

Aseguró que anteriormente no se había presentado una situación similar: “La Bogotá Cuidadora nos está negando subsidio a 13 mil personas en condiciones de discapacidad que debe entregar la Secretaría de Integración con la disculpa de ley de garantías. Nunca había sucedido, es un atropello y por eso protestamos hoy”, señaló.

Indicó que la entidad no ha respondido y que se ha limitado a enviar el mensaje de que el bono de mayo de 180.000 pesos para 13.000 personas se perdió y el de junio también, es decir, 5.000 millones que son del presupuesto para personas en condición de discapacidad.

Por su parte, la concejal del Partido Alianza Verde, Lucía Bastidas, señaló en su cuenta de Twitter que “a esta hora cansados de incumplimientos de Integración Social, que lleva 2 meses sin entregar bonos de alimentación e informa que no son retroactivos, decenas de personas en condición de discapacidad bloquean la Calle 32 con 7a exigiendo respuesta”.

#AEstaHora

Cansados de incumplimientos de @integracionbta que lleva 2 meses sin entregar bonos de alimentación e informa que no son retroactivos, decenas de personas en condición de discapacidad bloquean la Calle 32 con 7a exigiendo respuesta @personeriabta @Bogota #Desgobierno pic.twitter.com/sWlFZxZGf7 — Lucía Bastidas Ubate (@luciabastidasu) June 13, 2022

Tras más de dos horas de bloqueo, la secretaria de Integración, Margarita Barraquer Sourdis, les pidió a los manifestantes despejar la vía, pese a lo cual varias de las personas que participan en la protesta le increpan por la demora en la entrega de los auxilios.

“¿Margarita Barraquer Sourdis si la plata está, según dijo hoy, por qué cientos de personas con discapacidad llevan dos meses sin bonos de alimentación que debe darles Integración Social? La plata guardada no sirve mientras los vulnerables pasan hambre. ¡Grave!”, indicó la cabildante.

¿.@MarBarraquer si la plata está, según dijo hoy, por qué cientos de personas con discapacidad llevan 2 meses sin bonos de alimentación que debe darles @integracionbta?

La plata guardada no sirve mientras los vulnerables pasan hambre ¡Grave!

La plata guardada no sirve mientras los vulnerables pasan hambre ¡Grave! @Bogota @personeriabta @ContraloriaBta pic.twitter.com/C1VuN1qCFg — Lucía Bastidas Ubate (@luciabastidasu) June 13, 2022

Bastidas dijo a SEMANA que “es una situación que no es nueva, la he venido denunciando desde hace meses. Las constantes fallas en gestión y planeación de la Secretaría de integración Social las están pagando los más pobres y vulnerables de la ciudad, eso no puede ser posible, llevan mayo y junio jugando con la alimentación y las vidas de estos ciudadanos a los que han mantenido con respuestas contradictorias durante todo este tiempo ¿y hoy no quieren que ellos se manifiesten?”.

“Resulta indignante que después de dos meses donde les han dicho que esperen, que se está solucionando el impase, ahora les informen que los bonos no son retroactivos, y que por ende, los pierden, que a finales de junio habrá una rueda de negocios para buscar un nuevo operador y mientras el proceso se surte, posiblemente hasta agosto, puedan volver a acceder al beneficio”, indicó.

Añadió que “ahora, la secretaria Margarita Barraquer les asegura hoy que la plata si está. Entonces ¿si está el recurso, por qué no se les han entregado los bonos y por qué se les dice desde las subdirecciones que ya perdieron el beneficio de mayo y junio? La plata guardada y la gente pasando hambre, ese es el desgobierno que hay en Bogotá”.

“El Distrito y los organismos de control, al parecer, no entienden la gravedad del asunto, estamos hablando de ciudadanos que no pueden caminar, que no pueden moverse, ver u oír, que están enfermas, que dependen de un cuidador, en muchos casos, también adulto mayor o familiar que tampoco puede trabajar por dedicarse a la entera atención de esa persona. No más evasivas, no más demoras, no más desgobierno, Bogotá no aguanta más abandono. Respondan y actúen ya”, puntualizó.