Mueren dos soldados tras aparatoso accidente de tránsito en la vía Pitalito - Mocoa: un vehículo chocó la moto en la que patrullaban

Las autoridades avanzan con las investigaciones del caso.

Gabriel Salazar López

2 de febrero de 2026, 2:04 p. m.
Fuentes del Ejército confirmaron lo sucedido.
Fuentes del Ejército confirmaron lo sucedido. Foto: Álvaro Tavera

Dos integrantes del Ejército Nacional fallecieron en medio de un aparatoso accidente de tránsito en la vía que de Pitalito conduce a Mocoa, exactamente en jurisdicción del departamento del Huila. Los uniformados iban a bordo de una motocicleta realizando labores preventivas en la zona cuando fueron envestidos por un vehículo que habría infringido normas de tránsito.

La Novena Brigada de la institución militar precisó que avanzan con las investigaciones con el fin de esclarecer lo sucedido.

“Aproximadamente a las 07:30 p. m., se registró un siniestro vial cuando una unidad motorizada orgánica del Batallón de Infantería Liviana N.° 27 Magdalena, adscrita a esta brigada, realizaba marcha táctica por la vía Pitalito-Mocoa, a la altura del kilómetro 129 de la ruta nacional I-45, en su misión de salvaguardar la seguridad de los huilenses”, explicó el Ejército.

Las víctimas fueron identificadas por el Ejército Nacional como los soldados profesionales Brayan Stiven Díaz Medina y Miyer Beca Tulande, quienes fallecieron tras el fuerte impacto.

Soldados que murieron en accidente de tránsito.
Soldados que murieron en accidente de tránsito. Foto: Suministrada a SEMANA.

“De acuerdo con información preliminar y en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, un vehículo particular tipo Kodiak, al parecer, habría realizado un cruce prohibido, colisionando de frente con la motocicleta institucional en la que se desplazaban…“, detalló la institución.

Desde el Ejército indicaron que, tras conocer el caso, activaron todos los protocolos establecidos para la atención de los uniformados y de sus familiares que hoy lloran la pérdida de los uniformados.

“La Novena Brigada expresa sus más sinceras condolencias y eleva oraciones por el eterno descanso de nuestros soldados, deseando fortaleza y consuelo a sus familiares, compañeros, amigos y superiores en este difícil momento. Así mismo, se brindará todo el apoyo y acompañamiento institucional a sus seres queridos”, agregó.

Desde el Ejército aseguraron que avanzan con las investigaciones correspondientes. Foto: Álvaro Tavera

Insistieron en que desde el Ejército Nacional están dispuestos a colaborar con las autoridades correspondientes para que las pesquisas avancen con total éxito.

“El Ejército Nacional pone a disposición de las autoridades competentes su apoyo y aportará la información requerida para el avance de la investigación correspondiente”, finalizó la institución.

