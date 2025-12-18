Nación
Mujer fue asesinada por un hombre mientras bailaban y todo quedó en video: habrían terminado una relación semanas antes
El sujeto intentó escapar tras cometer el crimen; horas después fue capturado por la Policía.
Siga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día
18 de diciembre de 2025, 2:46 p. m.
Esta fue la mujer asesinada por quien sería su expareja. Foto: API
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento