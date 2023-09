Mujer indígena habría sido abusada durante hostigamiento de militares del Ejército a pobladores en Tierralta; Defensoría pide esclarecer la situación

“Desde la Defensoría del Pueblo seguiremos acompañando a las comunidades de esta región del país y buscando los mecanismos necesarios para que el Estado, en su conjunto, les garantice que este tipo de situaciones no se repitan. Reiteramos que nuestros canales de atención permanecen 24/7 a disposición de las comunidades, con el único objetivo de protegerlas”, puntualizó el defensor del Pueblo.

De acuerdo con la entidad, estos actos de agresión contra comunidades vulnerables no solo van en contra del derecho internacional humanitario (DIH), sino que también socavan la confianza que estas comunidades tienen en la fuerza pública, especialmente en una región donde operan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC - Clan del Golfo).

“En este momento es objeto de investigación. Una vez conocidos los hechos, se ordenó a la Inspección General del Comando General de las Fuerzas Militares enviar una comisión inspectora para hacer las averiguaciones y determinar, si es o no, que haya habido participación directa de integrantes del Ejército Nacional en esta actividad organizada allá sobre el sector del Manso, del municipio de Tierra Alta, donde, digamos, se atentó contra la unidad de la población civil”, aseguró el general Giraldo.

Y agregó: “Aquí no vamos a esconder absolutamente nada porque aquí priman los principios institucionales, porque aquí prima el honor militar. Y no vamos a permitir que se pisotee ese honor militar por hechos aislados, que son ajenos a la voluntad institucional. No vamos a permitir que ese gran trago que hacen miles de hombres y mujeres a diario, arriesgando su vida en el cumplimiento de su deber, cumplimiento de la Constitución y la ley, por un puñado se vea pisoteado”.