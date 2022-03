“Muy grave que un candidato invite al delito”: Zuluaga sobre polémico trino de Petro

El candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga habló, desde el norte de Bogotá, y criticó duramente a Gustavo Petro por el trino en el que el precandidato de la Colombia Humana mencionó que los votos comprados deban ser para él y para el Pacto Histórico.

“Por todas las redes que tengan disponibles pídanle a la gente que si van a recibir dinero de los compradores de votos, lo hagan pero que voten por Petro y por el Pacto. Es la hora del Cambio. RT a este mensaje”, escribió Petro.

“Es un hecho muy grave, comprar votos es un delito, es un acto ilegal. De hecho, hay grandes escándalos hoy en el país por la compra de votos. Y una persona que aspire a la Presidencia le da un pésimo ejemplo al país, invitando a la ilegalidad, es un delito. Eso es lo que hay que combatir. A Colombia le ha hecho mucho daño la compra de votos. Como candidato a la presidencia, hay que combatir y hay que garantizar que haya unas elecciones limpias y puras. Muy grave que un candidato a la presidencia promueva la ilegalidad y el delito, como es la compra de votos”, dijo Zuluaga.

No es la primera vez que Petro se refiere al tema. Hace pocos días, el senador instó a los colombianos a que, si son sobornados que tomen, incluso, el billete, pero que voten por él. De esta manera, dijo, se le hará “conejo” a quien pretende hacer trampa comprando votos.

“La opinión está con nosotros. El voto libre, popular o no popular, está con el Pacto, ha comprendido la posibilidad del cambio en Colombia. Y lo que siempre ocurre, la compra de votos sobre la persona más necesitada. Esa persona, él o ella, va a tener un balance: su corazón a favor del cambio o su bolsillo necesitando el dinero. ¿Qué pesará más?”, dijo el senador y precandidato presidencial en diálogo con Noticias Caracol.

“Si gana el corazón en Colombia, ganamos. Si gana el bolsillo, perdemos y pierde Colombia. Le pido a toda la sociedad no vender el voto, pero si eso pasa, Colombia sigue igual, manejada por ladrones y asesinos. Es más, si quieren coger el ‘billetico’ de 50.000 pesos cójanlo, pero voten por Petro”, agregó entre risas. “Que le pongan conejo al comprador de votos y cambien la historia de Colombia”, reafirmó.

Otra persona que se sumó a las críticas en redes sociales fue Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, quien pidió no recibir dinero: “No, no reciban dinero por su voto”.

El mensaje ha generado tanta polémica, que desde el Gobierno nacional le respondieron a Gustavo Petro. La jefe de gabinete, María Paula Correa, lo cuestionó. “La filosofía de este candidato: si te ofrecen comprar tu voto, no denuncies, sé cómplice y vota por mí”, señaló la alta funcionaria.

El ministro del Interior, Daniel Palacios, también le respondió al precandidato y le pidió denunciar esos hechos y no apoyarlos. “El mensaje de un candidato presidencial debería ser pedirles a los ciudadanos que no se presten para la compra de votos, en vez de motivarlos. A que denuncien, no a cometer un delito electoral. Liderar es hacer lo correcto, lo legal. ¡Inclusive cuando significa menos votos!”, afirmó Palacios.