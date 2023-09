Narcodisidencias de Iván Mordisco reclutaron a hija adoptiva de un soldado del Ejército en el Cauca

La guerra en el departamento del Cauca no da tregua. En la región hay más de 1.000 hombres de las narcodisidencias del mafioso Iván Mordiscos, que se mueven en varios frentes siendo el Carlos Patiño y Dagoberto Ramos los mas sanguinarios.

El general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca, reveló a SEMANA cómo fue el caso de la hija no biológica del militar. “La última niña que logramos recuperar es la hija (adoptiva) de un soldado profesional, es una niña que él crío desde que tenía un año”.

Reclutamiento forzoso

Acción criminal

“Es una cosa aterradora, no lo ha vivido ningún país del mundo, los explosivos no están siendo determinados por los caninos y pasan por encima. Hasta el momento, llevamos 591 artefactos explosivos solo en el Cañón del Micay; tenemos áreas de 100 metros cuadrados en donde hemos desactivado 50 minas, esto es una cosa loca y se requiere la atención mundial, porque no puede ser que unas estructuras que están allá en un proceso de negociación continúen sembrando los caminos, los valles y las veredas, afectando a las comunidades. Ya tenemos la muerte de dos personas por la instalación de minas indiscriminada”, reclamó el alto mando militar.