Néstor Humberto Martínez asegura que “se acabó la leyenda del entrampamiento”

“Yo no me pronuncio sobre la inocencia de Santrich, pero sí hay una serie de hechos que dan cuenta de un uso abusivo de la acción penal. No concluyo que existió, como dicen en Colombia, un entrampamiento. Me parece que para poder establecer claramente esa responsabilidad es necesaria la investigación penal, por eso las recomendaciones que le hacemos a la Fiscalía. Sí creo que al menos hay ciertas dudas en la falta de colaboración que tuvo la Fiscalía, hay que determinar si tuvo que ver con problemas de funcionamiento, con falta de comunicación o algo más, eso a mí no me corresponde determinarlo. Pero esto tuvo un impacto respecto de la JEP y su labor en su momento”.