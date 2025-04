REVISTA SEMANA: El exsubdirector de la UNGRD, Luis Carlos Barreto, lo acusa de participar en una reunión, en agosto de 2023, en la que estuvieron, entre otros, Olmedo López y César Manrique Soacha, en la que acordaron no solo el traslado de 100 mil millones sino un porcentaje para los presentes en la reunión.

Gerardo Vega: Debo indicar que ni en esa reunión, ni en ningún otro escenario se me ofrecieron o solicité porcentajes, dineros o cualquier otro tipo de beneficio. Nunca en mi vida he permitido que se me realicen ofrecimientos de esa naturaleza y eso es de conocimiento público. Inclusive de haberse propuesto o siquiera sugerido un tema de ese alcance en la reunión, jamás hubiese permitido que la ANT realizara ese otrosí.

Con relación a la acusación de Luis Carlos Barreto, entenderá que no me puedo pronunciar sobre ella porque no la conozco. Sin embargo, lo que sí le puedo decir es que de la información que ha sido pública sobre este tema en los relatos brindados por Olmedo López a la administración de justicia, jamás se ha mencionado la existencia de ofrecimientos a mi parte. Tanto él, como el señor Pinilla han manifestado que los presuntos acuerdos ilegales sobre los dineros del convenio se efectuaron con posterioridad a la suscripción del otro sí, es decir, después de que la ANT ya no tenía ninguna relación con esos dineros.

Esto no es un aspecto menor, debe recordarse que ellos en su obligación de colaborar con la administración de justicia en caso de omitir información podrían perder sus beneficios. Por lo cual, no tiene sentido que si hubiese sido cierto que en esa reunión en que estuvo Olmedo se hubiese hablado de porcentajes o beneficios, él hubiese omitido esa información a la Fiscalía y a la Corte Suprema.

Lo único que conozco de lo que supuestamente indica Barreto es lo publicado por Semana, de ahí se puede extraer que en esta reunión no se habló de porcentajes o beneficios, en efecto, y a pesar de que no está entrecomillado, según la publicación se indica que en esa reunión se habló de la liberación de los recursos destinados al contrato con la ANT y que estos serían direccionados. Sobre esta última expresión, debo ser claro que la razón de ser del otrosí era liberar recursos de la misma UNGRD para direccionarlos en la atención de la emergencia de La Guajira, tal y como consta en los documentos oficiales. Evidentemente, esto no implica que se me hubiera dicho a mí que los recursos de la misma UNGRD, liberados para La Guajira, iban a ser objeto de acuerdos corruptos.

Inclusive, mire que es la misma SEMANA la que en la publicación indica que es “tras” la reunión, es decir, después de la reunión, que al parecer entre ellos efectúan acuerdos de porcentajes. Pero en ningún momento se me vincula directamente con ese presunto acuerdo ilegal entre ellos. De esa manera, no veo en la publicación que se indique expresamente que yo, Gerardo Vega, solicité, o se me ofreció, o incluso que se me haya entregado porcentaje alguno. Es más, mire como existe una precisión sobre el porcentaje de cada uno de ellos, y cómo supuestamente se les entregó. Sobre mí no existe esa información, y ello obedece a la lógica razón de que esas situaciones fueron posteriores a la reunión, incluso, es la misma Fiscalía la que llega a esa misma conclusión tal y como se evidencia de la certificación que la Fiscal del caso me emitió por solicitud que efectué a través de mi abogado Juan Sebastián Rondón, una vez conocimos las primeras imputaciones en las que se mencionó mi nombre.

R. S.: ¿Cuál es su versión?

G. V.: Mire, le agradezco el espacio para que me permita hablar sobre lo sucedido y me permito anticiparle que, esto que se va a indicar aquí ya fue narrado a la Fiscalía en declaración jurada por expresa solicitud mía. Vea, lo que pasó fue muy sencillo, el Gobierno Nacional para dar tratamiento a la emergencia de inundaciones de La Mojana ocasionadas por el fenómeno de la niña estableció trabajos conjuntos entre las distintas entidades. Así, se nos encargó como ANT en conjunto con la UNGRD la compra de tierras para las personas afectadas por este desastre natural, así, se realizó un convenio en el cual, la UNGRD pondría el dinero para la compra de tierras y la caracterización de los damnificados, y nosotros nuestra capacidad técnica y jurídica para esa tarea. Ese Convenio se suscribió el 19 de enero de 2023. Sin embargo, la ejecución de este convenio tuvo muchos problemas por la ausencia de acuerdo entre la ANT y la UNGRD entre los predios seleccionados para compra, lo que dio lugar a que no se hubiesen ejecutado recursos sobre el mismo, lo cual, generaba un problema de eficiencia en la ANT, pues teníamos un Convenio que no podíamos materializar por estas situaciones.

Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector para el conocimiento del riesgo de la UNGRD, está en la cárcel desde el momento en que intentó sobornar a Sneyder Pinilla a fin de que no lo delatara. Decidió contar lo que sabe sobre el saqueo a la entidad. | Foto: UNGRD

En ese contexto, el Presidente Petro declara la emergencia Económico, Social y Ecológica en La Guajira (Decreto 1085 de 02 de julio de 2023), lo que implicó que la UNGRD necesitara recursos para atenderla. Así, por solicitud de la UNGRD se adelantan diversas mesas técnicas entre las entidades orientadas a determinar la reducción del objeto del convenio para poder utilizar estos recursos propios de la UNGRD para esa finalidad. Tras estos análisis, es la mesa técnica la que en sesión del 14 de agosto de 2023 conceptúa la viabilidad de esa disminución del objeto del convenio, indicando expresamente que era para la necesidad de la UNGRD de atender la emergencia de La Guajira.

Así, a través de canales oficiales, el señor Olmedo solicita una reunión conmigo a través de su asistente, quien se comunica con mi secretario privado y se agenda una primera reunión para el 21 de septiembre de 2023; sin embargo, por problemas de agenda de ellos, es fijada nuevamente para el 25 de septiembre de 2023. Eso es importante aclararlo, porque ese mismo día yo tenía Consejo Directivo de la ANT, en donde concurrieron diferentes funcionarios de distintos Ministerios y entidades del orden nacional.

De esa manera, la reunión que sostuve con Olmedo se realizó en la Dirección de la ANT y fue excesivamente corta, de aproximadamente unos 15 minutos y se realizó en una sala que se encontraba a escasos metros de donde se estaba realizando el Consejo Directivo. En dicha reunión, se planteó la necesidad evaluada por las mesas técnicas de reducir el monto del convenio de 200 mil millones de pesos a 100 mil millones de pesos, para que la UNGRD pudiera usar esos recursos, que reitero eran de ellos, para atender la emergencia de La Guajira. Ante esa solicitud y ya contando con la decisión de las mesas técnicas, yo incluso propuse que, ante el problema que se había vuelto ese Convenio para nosotros por su dificultad de ejecución, procediéramos mejor a la liquidación definitiva del Convenio, pues como ANT teníamos recursos suficientes para efectuar la compra de tierras en esa zona de carácter directo y así evitar los inconvenientes presentados con la UNGRD.

En esa reunión no se habló nada más, yo creo que ellos venían con la idea de que no íbamos a estar de acuerdo con la reducción, pero como le indiqué para nosotros como ANT el monto del convenio no implicaba afectación, y por el contrario, nos permitiría liberarnos del problema que se nos había vuelto el convenio. Entonces, fue todo muy corto, y hay múltiples testigos de lo que se habló en esa reunión porque habían funcionarios que venían con Olmedo y también funcionarios de la ANT, todo se habló frente a estas personas. Una vez finalizó esta reunión, yo me reintegré al Consejo Directivo.

Gerardo Vega, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, niega que haya participado de acuerdos ocsuros. | Foto: Esteban Vega

Así, con posterioridad se me informa que se elaboró el otrosí, porque la figura de la liquidación del convenio traía mayores dificultades desde el punto de vista jurídico. Y hasta ahí tuve conocimiento de esos recursos.

R. S.: ¿En las reuniones que sostuvo con ellos hablaron de la razón por la que necesitaba que el dinero fuera destinado a la UNGRD?

G. V.: En primer lugar, debo clarificar que los recursos no eran de la ANT y nunca estuvieron en nuestro presupuesto o aspecto similar. Por el contrario, estos recursos eran de la UNGRD, y se encontraban depositados en una subcuenta de ellos, administrada por la Fiduprevisora. En ese entendido, no es preciso hablar de que se destinaron recursos a la UNGRD, pues ese dinero siempre fue de ellos.

En segundo lugar, aclaro que no fueron reuniones, fue una sola reunión, y también aprovecho para aclarar que no fue en agosto, sino el 25 de septiembre de 2023.

Finalmente, claramente sabíamos que los recursos que se reducían del convenio iban a ser usados para la emergencia de La Guajira. Es que, sin esa justificación las mesas técnicas no hubieran avalado, es más, las actas de las mesas técnicas disponen expresamente esa situación de la necesidad de la UNGRD de esos recursos para usarlos en la emergencia de La Guajira.

R. S.: ¿Cómo fue el trámite para ese contrato de 100 mil millones de pesos. Esos eran recursos que ustedes tenían designados pero que pasaron a la UNGRD? Según Barreto usted dio esa autorización

G. V.: Repito, esos recursos siempre fueron de la UNGRD, lo que se autorizó fue la variación del valor del convenio de 200 mil millones a 100 mil millones, para que la UNGRD pudiera usar esos dineros para atender la emergencia de La Guajira. En palabras simples, esos recursos no eran de la ANT y la autorización surgió desde las mismas mesas técnicas, y yo estuve de acuerdo con ese procedimiento.

R. S.: ¿Desde hace cuánto tiempo conoce usted a César Manrique Soacha? ¿Qué reuniones ha sostenido con él en este gobierno? ¿Son cercanos?

G. V.: A César Manrique lo conocí, lo vi por primera vez, el día que él asistió en su calidad de director de la Función Pública con Olmedo López como director de la UNGRD, el 25 de septiembre de 2023 a la reunión realizada en la ANT para modificar el convenio entre las dos entidades. Después de que yo saliera del gobierno cuatro meses después, nos encontramos en un evento público de más de 300 personas en la ciudad de Santa Marta y fue una conversación sobre el evento que se realizaba, que no duro más de 5 minutos. A esa reunión asistí como conferencista para exponer sobre los temas de la reforma agraria en Colombia. No tenemos ningún tipo de relación ni cercana, ni de amistad.

R. S.: Usted fue mencionado en noviembre de 2024 en este caso. En ese momento usted le pidió a la fiscalía que lo citara para ser escuchado. ¿Qué pasó con eso?

G. V.: Apenas se hizo la primer mención a mi nombre en estos procesos, y ante diferentes interpretaciones que hicieron medios de comunicación, intentando vincularme como parte de esos presuntos acuerdos corruptos, de inmediato con mi abogado Juan Sebastián Rondón, procedimos a solicitarle a la Fiscalía, que si tenía dudas sobre este convenio y su reducción me llamara de inmediato, solicitud que inclusive reiteré en dos ocasiones más.

Ante mi insistencia en que se clarificara y limpiara mi buen nombre, pues a pesar de que la Fiscalía en sus imputaciones era clara en mencionar que los acuerdos presuntamente corruptos se realizaron con posterioridad a la reducción de los montos del convenio, los titulares de prensa distorsionaban esta información y usaban expresiones tales como que yo estaba salpicado en este escándalo.

Tal fue la claridad de la Fiscalía de mi ausencia de responsabilidad penal en estos hechos, que cuando accedió a escucharme, de manera clara incluso precisa que: “(…) Esta Fiscalía no cuenta con elementos de juicio que permitan vincular al señor Gerardo Vega Medina a la investigación que se adelanta por los graves hechos de corrupción suscitados al interior de la UNGRD, razón por la cual, la citación que se le cursó para el 5 de febrero de 2025”. Así, yo asistí a esta diligencia y rendí mi declaración junto con la documentación respectiva.

R. S.: Si Luis Carlos Barreto miente pierde los beneficios judiciales, ¿Por qué querría salpicarlo a usted? ¿Lo conoce? ¿Tienen diferencias?

G. V.: Insisto no conozco la declaración de Barreto, por lo cual, no puedo pronunciarme sobre la misma. Yo ese señor lo vine a ver por primera y única vez en la reunión de septiembre de 2023 adelantada en la ANT, a la que he hecho mención. Entonces, no tengo conflictos, diferencias o cualquier otro tipo de circunstancia similar con él. Ahora, lo que sí es claro, es que Olmedo, quien también estuvo en esa reunión y quien también se encuentra en el marco de un principio de oportunidad, jamás ha declarado que en esa reunión se me ofrecieron dádivas o beneficios.

R. S.: ¿Se ha reunido con Luis Carlos Barreto, han hablado, cuál ha sido su relación con él?