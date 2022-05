“No conozco a Petro”: el general Mejía descarta su fichaje como comandante de las Fuerzas Militares

El general (r) Alberto José Mejía fue comandante del Ejército y también comandó las Fuerzas Militares entre 2017 y 2018. Sobre el alto oficial recayó la transición de la fuerza pública de luchar contra las Farc a cuidarlas durante el proceso de desmovilización de esa guerrilla en el marco del acuerdo de paz entre Juan Manuel Santos y las Farc.

Por ser considerado como el oficial de la paz y el hombre que transformó al Ejército, en la izquierda su nombre fue bien visto como posible comandante de las Fuerzas Militares en caso de que Gustavo Petro dirija el país en los próximos cuatro años. Incluso, algunos medios especularon sobre el cargo que podría ocupar Mejía.

Sin embargo, el lunes, el oficial, hoy en uso de su retiro, desmintió el ofrecimiento.

Lo primero que aclaró Mejía es que no ha tenido contacto con el candidato presidencial. “No conozco a Gustavo Petro y jamás he hablado con él. No he tenido contacto con la campaña del Pacto Histórico”, afirmó.

Destacó que no está interesado en política y mucho menos en participar en cargos públicos en los próximos cuatro años.

“Mi única intención, después de servir 43 años a mi amado país, es vivir en paz con mi familia. Seré un soldado siempre y un demócrata”, destacó.

La especulación alrededor del nombre de Alberto José Mejía se dio tras los recientes enfrentamientos entre Gustavo Petro y el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro.

Cabe recordar que el oficial, por defender a su institución militar tras unos señalamientos de Petro, le recordó al candidato de la izquierda su episodio de las bolsas con dinero en medio de su campaña presidencial de 2018.

“A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura”, le dijo el uniformado.

Sus palabras desataron la furia entre la izquierda que habló de participación en política y hasta de un golpe de estado, mientras la Procuraduría aperturó una investigación disciplinaria contra el general Zapateiro para determinar si realmente el hombre que comanda al Ejército en Colombia intervino en política.

La procuraduría pidió al Ejército expedir las certificaciones sobre el general Zapateiro, entre ellas, el salario que devenga y la última dirección que registra en su hoja de vida. La Sala de Instrucción recibirá el testimonio escrito o personal del oficial.

Ante esas diferencias entre Petro y Zapateiro, saltó a la opinión pública el retorno del general Alberto José Mejía, pero como lo indica en su comunicado de prensa está tranquilo en la vida civil, rodeado de su familia.