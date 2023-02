“No hay solución”: la denuncia de cientos de viajeros de Viva Air “varados” en El Dorado

Los usuarios de Viva Air, que tuvieron la mala fortuna de terminar “varados” horas antes de abordar los vuelos nacionales e internacionales, reciben varias recomendaciones de la Aerocivil que incluye: redactar un correo electrónico con su queja, hacerla a través de línea de atención o escribir a un chat virtual. Los pasajeros internacionales toman atenta nota, los nacionales dicen que aquí, en Colombia, es una forma más de burlarse de los usuarios.

Los pasajeros que estaban angustiados con la idea de perder sus vuelos, con el paso de las horas entraron en desespero y más tarde en un estado de resignación. “Ya perdimos la plata”, dijo un usuario que advirtió no aguantar más y tomar camino por tierra a su destino, Leticia, Amazonas. Sin embargo, la dificultad está en los internacionales.

“Si no tenemos vuelo, y la Aeronáutica no resuelve nada, pues no va a tocar ir caminando, porque no hay más soluciones. Voy para Leticia y como no hay carretera directa, tendré que acudir a caminar o un barco que me lleve hasta el destino por el que ya había pagado”, señaló el usuario de Viva Air, varado en El Dorado.

Algunos pasajeros, que se anticiparon a los vuelos, incluso hasta cinco horas, debieron esperar, dormir y comer en el aeropuerto para que al final les dijeran que todos los vuelos fueron suspendidos, sin ninguna explicación, no por lo menos a quienes pagaron los tiquetes.

“Llegamos a las 11 de la noche y nos permitieron hacer check in, incluso registrar y pagar por unas maletas adicionales y una hora después suspenden los vuelos, es una total falta de consideración y un abuso con los usuarios de la aerolínea ahora ni siquiera la autoridad nos quiere responder”, señala un pasajero que advierte cómo no fueron informados a tiempo de la contingencia.

Viva Air - Foto: Alexandra Ruiz

Los vuelos nacionales y sus pasajeros buscan soluciones, por tierra o con otras aerolíneas, pero los internacionales tienen un problema mayor y sin solución. No tienen de otra que sentarse a esperar en el aeropuerto, mientras alguien les da una respuesta que no incluye los vuelos a sus destinos.

“Somos argentinos, llegamos a Bogotá para tomar una conexión hasta Cartagena y regreso a Argentina con la misma aerolínea, ósea que estaremos atrapados en Colombia. La autoridad dice que enviemos un correo, que llamemos a una línea de atención o que vayamos a un sitio que no conocemos”, advirtió los viajeros internacionales.

Algunos pasajeros revisaron la página web de Viva Air y sus vuelos permanecen activos, incluso a tiempo, de ahí que consideran un engaño constante para los usuarios y sin la supervisión o vigilancia de las autoridades. Piden respeto por los pasajeros, el tiempo y la inversión que hicieron.

Viva Air genera crisis de pasajeros en aeropuertos - Foto: Alexandra Ruiz

“Incluso revisando la página web de la aerolínea se observa que tienen varios vuelos a tiempo, incluso el mío que era a las seis de la mañana y son las nueve y aparece a tiempo. Es decir, siguen engañando a los usuarios cuando nos comunicamos por el Chat virtual nos advierten que por inconvenientes con la Aeronáutica Civil y otra aerolínea debieron suspender los vuelos”, señalan los usuarios.

Viva Air genera crisis de pasajeros en aeropuertos - Foto: Alexandra Ruiz

En últimas, no hay solución más allá de redactar correos con las quejas o quedarse a dormir en el aeropuerto. La Defensoría del Pueblo envió una delegación para escuchar los reclamos de los usuarios, pero a la hora, el problema persiste y la solución no llega.