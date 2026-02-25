“No hemos tenido éxito”: Armando Benedetti reconoció que, cinco meses después de nombrar gestores de paz a 16 exjefes paramilitares, no se han obtenido los resultados esperados

El pasado 22 de septiembre, el Gobierno Petro, por medio de la resolución 327 de 2025, nombró a 16 exparamilitares como gestores de paz en medio de la puesta en marcha del proyecto de la paz total.

En esa oportunidad, desde el Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), se señaló que esta nominación buscaba fortalecer la construcción de la verdad, el acceso a la justicia y la reparación.

“La idea es que el país conozca la verdad de lo que ocurrió durante las confrontaciones en el marco del proceso de justicia y paz”, señaló la entonces directora del Dapre, Angie Rodríguez.

Cinco meses después de la expedición de la mencionada resolución, el ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció que no se han logrado los resultados esperados.

Este martes, 25 de febrero, indicó que al hacer una revisión de los objetivos de aportes a la verdad judicial, la reconstrucción del tejido social en diferentes regiones del país durante el conflicto armado y la reparación, no se ha logrado el objetivo.

Este miércoles 25 de febrero se llevó a cabo una reunión en la Procuraduría General.

"No hemos tenido éxito", afirmó el jefe de la cartera política en una rueda de prensa. La tajante respuesta se dio tras haber sostenido, en días anteriores, una serie de reuniones con el delegado del Comisionado de Paz, la Secretaría General de la Presidencia para revisar la estrategia.

“Ese impulso que le hemos dado a los gestores de paz y a otras personas para que no solamente dijeran la paz judicial, sino para que paralelamente pudieran reconstruir el tejido social que ellos habían dañado y reconstruirlo con base en contar las historias de lo que sucedió (...) Eso era lo que se prentendía. ¿Usted me quiere preguntar si hemos tenido éxito? No hemos tenido éxito en implementar eso”, respondió el Ministro del Interior.

“Queda claro que el Gobierno no está compitiendo en estas elecciones”: Armando Benedetti, tras encuentro con el procurador Gregorio Eljach

Estos proyectos, según el Ministro, no se han podido cumplir como se tenía planeado. Por lo que todo está en una constante evaluación.

Conclusiones de la reunión

Tras el encuentro que se extendió por cuatro horas, y en el cual también participaron el procurador General, Gregorio Eljach; el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez; el director de la Policía, general (r) William Rincón; y el contralor General, Carlos Rodríguez, el Ministro del Interior indicó que salió “satisfecho” por lo allí debatido.

Benedetti habló de “cordialidad” y “fraternidad” tras el encuentro, sobre el cual había máximas expectativas. “Queda claro que el Gobierno no está compitiendo en estas elecciones y, por el contrario, ha querido dar garantía y seguridad electoral”.

“Esta reunión tiene muchísimo que ver con que ese manto de duda (de supuesto fraude) no vaya a existir el día electoral. Estoy satisfecho con los espacios que se están haciendo para llegar a la conclusión de qué es lo que está pasando, con base en lo que ha dicho el señor presidente y lo que ha contestado el señor registrador. Hoy el tema más álgido es el código fuente y su auditoría: más de 2.000 personas de los partidos políticos están revisándolo desde esta mañana. De esos resultados dependen muchas de las respuestas frente al debate de los últimos días. Lo importante es que se han abierto los canales de comunicación para que todas las preguntas se hagan directamente y con transparencia”, puntualizó el ministro.

Finalmente, advirtió que muchos de los jurados y jueces no han asistido a las convocatorias de capacitación para las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo 8 de marzo.