“No me consta que Francia Márquez sea una estafadora, pero sí hubo falta de ética”, Miguel Polo Polo tras señalamientos contra la vicepresidenta

SEMANA conoció que este viernes que, ante la Corte Suprema de Justicia, el congresista Miguel Polo Polo asistirá con sus abogados a una audiencia de conciliación. La razón es que, mediante unas publicaciones en Twitter, el creador de contenidos y ahora representante a la Cámara, llamó en varias ocasiones “estafadora” a la vicepresidenta Francia Márquez. Estas afirmaciones se presentaron en medio de la campaña.

Precisamente, SEMANA conversó con el representante Polo Polo, quien señaló: “Desde mi curul de representante, hemos ejercido una fuerte oposición a varias reformas anunciadas por el Gobierno Petro. Sobre el tema de Francia Márquez, debo aclarar que no me consta que sea una ladrona, una estafadora porque no ha sido condena. Pero sí creo que su actitud fue antiética, fue una actitud aberrante a mi parecer porque cobró 25 giros de ingreso solidario, teniendo una estabilidad económica mucho mejor que muchos colombianos pobres que realmente necesitan esa ayuda”, dijo.

La defensa de Polo Polo había pedido aplazamiento de la diligencia por cuestiones de tiempos y demás, pero dicha petición fue negada por lo que se hará, sí o sí, este viernes 26 de agosto.

La Fiscalía hace varias semanas lo citó por estos hechos. “Me permito respetuosamente solicitar su comparecencia en la audiencia de conciliación en el Búnker de la Fiscalía General de la Nación de Bogotá. Asimismo, es importante señalar que usted puede ser acompañado y asesorado por su apoderado judicial de confianza”, precisó el ente investigador.

Tras este anuncio, Polo Polo habló en exclusiva con Vicky en Semana y aseguró que no se arrepiente de haber cuestionado fuertemente a la líder social caucana. Incluso, señaló que siempre ha sido coherente con sus ideologías.

“Yo no entiendo qué hay que conciliar frente a una opinión personal. Recordemos que todo lo que se hace en Twitter es libre. Yo nunca he amenzado a la vicepresidenta electa, simplemente expresé mi opinión”, indicó inicialmente.

Pero no es la única crítica que Polo Polo ha hecho contra la vicepresidenta. Durante las últimas horas, la vicepresidenta Francia Márquez se ha convertido en el centro de críticas. Todo esto porque en una charla, la política se refirió a un grupo de estudiantes que irán a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos (Nasa, por sus siglas en inglés), pero en su discurso manifestó su apoyo para que se convirtieran en “astrólogas”, cuando en realidad, se supone que tuvo que haber dicho astrónomas.

En vista de lo anterior, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo apareció en Twitter y criticó las palabras de la coequipera de Petro.