“No me voy a escapar”, Sneyder Pinilla arrancó su interrogatorio en la Fiscalía

“De acuerdo a lo conversado con mis abogados no me voy a poner a una medida asegura que va a generar la Fiscalía General de la nación porque voy a seguir contando la verdad al país es una situación muy compleja porque voy a estar privado de la libertad”, dijo Pinilla en las instalaciones del búnker en Bogotá.

“No me voy a escapar voy a dar la cara cuando la autoridad lo requiera la idea es que en pocas semanas se pueda generar la imputación de cargos y por ende la medida de aseguramiento quiero pedirle perdón a mis padres este no fue el ejemplo que me dieron, pedirle perdón a mi Señora allá en Barranca porque sé que he decepcionado a todo el mundo”, advirtió el exsubdirector de la UNGRD.