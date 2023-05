“No podemos dejar confundir a los colombianos, es falso el listado de 200 personas asesinadas por el Clan del Golfo”, vicefiscal Mancera

La pregunta que hizo el presidente Gustavo Petro y que se convirtió en la manzana de la discordia con la Fiscalía, se fundamentó en una publicación que hizo el periodista Gonzalo Guillen y que advertía como la Fiscalía ignoró algunas alertas sobre el asesinato de personas a manos de grupos paramilitares. La respuesta de la Fiscalía quedó en voz de la vicefiscal Marta Mancera y fue contundente: es falso.

La vicefiscal fue explícita al señalar que no existe no registro del asesinato de 200 personas, como lo advierte la publicación, hicieron las verificaciones del caso y establecieron que hubo, para la fecha de los informes de un investigador del CTI, 21 casos de homicidio en el norte del país y que relacionan al Clan del Golfo o personas que aparecían en los registros.

Para la segunda al mando de la Fiscalía, es una responsabilidad del ente acusador, no sólo darle respuesta a las inquietudes de los ciudadanos, en este caso el presidente Gustavo Petro, sino evitar que los colombianos terminen confundidos con información que es falsa.

“Es que esto lo hacemos no por petición de una persona determinada, sino la responsabilidad que tenemos con el país, de no dejar confundir ni dejar en el escenario cosas que no son ciertas. Es un deber de la Fiscalía General, entonces, explicamos a todos que es lo que está pasando y aquí no hay 200 muertos, es lo más importante que tenemos que decirle a los colombianos”, señaló la vicefiscal.

Insiste Mancera que se han adelantado las investigaciones correspondientes y si existe alguna clase de responsabilidad, es de los investigadores que adelantaban las interceptaciones de comunicaciones, donde supuestamente se advertía el asesinato de 200 personas, pero revisados los informes no encontró tal información.

“Falso porque esas víctimas en las que nosotros hemos adelantado con el 57 %, solamente un colectivo tiene que ver con está una estructura criminal que ordenó su ejecución y van a decir ‘y ¿cómo saben?’, por las interceptaciones de ese momento que indican que la orden se dio por parte del comandante de esa estructura”, explicó la vicefiscal al insistir que fueron 21 las víctimas.

Francisco Barbosa destacó que Mancera “es implacable con la delincuencia y no existe ninguna duda sobre sus actuaciones durante los 26 años que lleva en esta entidad”. - Foto: Foto: Cortesía para El País

Por eso, aseguró, que desde la Fiscalía se adelantan varias investigaciones en contra de los funcionarios que tenían en su poder esa información, pero que son ellos los encargados de responder qué hicieron con esos datos y no las directivas del ente acusador, como el fiscal general o ella misma.

“Por eso es importante cómo aplicar las normas procesales, hay un artículo que dice que el que lidera la investigación es el fiscal, el fiscal es el que lidera a los los investigadores y puede tener todo el conocimiento que quiera, pero es el fiscal quien va el juez de control de garantías o pedir una orden de captura, ese fiscal tiene la responsabilidad de llevar pruebas, por eso los informes no son pruebas”, resaltó la vicefiscal.

Incluso, advirtió que la labor de la Fiscalía ocurre después de la comisión de un delito, antes que incluye un trabajo de prevención, no hace parte de las competencias del ente acusador. Sin embargo, si existió un listado donde se anticipaba el asesinato de 200 personas y estuvo en poder de los investigadores, serán ellos quienes tienen que entrar a responder a la justicia.

“Que sí están matando a los habitantes de las distintas regiones y se tenía conocimiento previo del asesinato, esto debe quedar muy claro, que el primero que debe dar la alerta de si se escucha o no una situación de riesgo para una persona son los investigadores que escuchan, por eso sacamos la directiva que regulaba los pasos a pasos para el para el analista”, enfatizó Mancera