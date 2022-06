“No se puede redistribuir sin producir”: Gustavo Petro

Durante su primer discurso como presidente electo de Colombia, Gustavo Petro dedicó este domingo una parte importante a hablar sobre su visión de la economía.

Petro aseguró que busca que Colombia transite de una economía “extractivista” hacia una “nueva economía productiva”.

“Queremos transitar de la vieja economía extractivista, que mataba el agua y la vida, hacia una nueva economía productiva que pueda hacer crecer en toda Colombia puestos de trabajo, producción que es la base misma de la riqueza. La riqueza nacional depende del trabajo, si ese trabajo es asalariado, si ese trabajo independiente, si ese trabajo es solidario o cooperativo, si ese trabajo adquiere nuevas formas de la economía colaborativa tendrá el respaldo del nuevo gobierno”, expresó en el Movistar Arena de Bogotá.

Posteriormente, Petro afirmó que “no se puede redistribuir sin producir”. “Solo sobre la base de crecer económicamente, de producir, es que podremos redistribuir. No se puede redistribuir sin producir para que la sociedad toda sea más igualitaria”, sostuvo.

Y agregó: “Tenemos que producir en el campo, producir en la industria, producir en el turismo, producir sobre la base del conocimiento, que es como se produce en el siglo XXI, producir regulados sin que se afecte la dignidad humana, producir regulados de tal manera que no se afecte la naturaleza, que no se afecte el agua, que no afecte el páramo”.

Petro también manifestó que su gobierno va a “desarrollar” el capitalismo en Colombia.

“En estas campañas venían gritándonos una y otra vez, construyendo la contracampaña quizás, a partir de las mentiras y el miedo, que íbamos a expropiar los bienes de los colombianos, que íbamos a destruir la propiedad privada, pues bien, de manera franca les diría lo siguiente, nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia”.

“No porque lo adoremos, sino porque primero tenemos que superar la premodernidad en Colombia, el feudalismo en Colombia, los nuevos esclavismos, la nueva esclavitud”, subrayó.

En otro momento del discurso, Petro destacó la victoria de este domingo como el inicio de un “cambio real” para el país.

“Es historia lo que estamos escribiendo en este momento, una historia nueva para Colombia, para América Latina, para el mundo”, afirmó.

“Lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos la existencia, la vida misma, no vamos a traicionar a ese lectorado que lo que le ha gritado al país es que a partir de hoy Colombia cambia, Colombia es otra. Un cambio real que nos conduce a algunos de los planteamientos que habíamos hecho en estas plazas públicas: la política del amor”, sostuvo.

Los mensajes que enviaron los empresarios colombianos al presidente electo Gustavo Petro

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios, Fenalco, Jaime Alberto Cabal, deseó éxito al nuevo mandatario.

De igual manera, le hizo un llamado a trabajar uniendo al país bajo el marco de la Constitución y las leyes, así como de las libertades económicas, tanto colectivas como individuales. “Los comerciantes estamos listos para aunar esfuerzos, dialogar y concertar sobre las políticas económicas y sociales que el país necesita. En el próximo cuatrienio, Fenalco desempeñará un rol propositivo en la construcción de un mejor escenario político, económico y social para Colombia; pero también en la defensa de la democracia y los valores empresariales de libertades y reglas claras de juego”, afirmó Cabal Sanclemente.

Por su parte, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, también le deseó suerte al nuevo presidente y señaló que su tarea será construir puentes y ambientes de diálogo.

“La democracia nuevamente ha operado y la ciudadanía colombiana ha elegido a Gustavo Petro como presidente. A él le reconocemos este triunfo y le deseamos suerte. La suerte del presidente y la suerte del Gobierno están íntimamente ligadas a la suerte del país y la de sus ciudadanos”, dijo.

Y agregó: “Después de una campaña tan dura, tan polarizado y tan agresiva, será tarea de todos, pero especialmente la del presidente como líder de la nación, construir puentes, tender puentes, construir ambientes de diálogo y de conversación. Será muy importante que seamos capaces de tomar algunas de las decisiones más importantes que vienen en los próximos meses y años, colectivamente. Esa necesidad que tenemos de funcionar como sociedad, como colectivo cohesionado, y ojalá con consensos, tenemos que materializarla”

“Los empresarios, por nuestra parte, seguiremos cumpliendo nuestra función social de producir, generar empleo, alternativas para los colombianos y, por supuesto, seguiremos aportándole a la nación. Para esto será crucial que haya un restablecimiento total de la confianza entre todos. Que haya confianza para los empresarios, ciudadanos, inversionistas, en el cumplimiento de la ley y el respeto de la Constitución”, subrayó.