🔴 En vivo: en medio de alabanzas, Petro habla por primera vez tras convertirse en el próximo presidente de Colombia

Despu茅s de la jornada electoral de este domingo 19 de junio, el l铆der del Pacto Hist贸rico, Gustavo Petro, se pronunci贸 desde el Movistar Arena, tras conocer los resultados que definen que 茅l ser谩 posesionado en agosto 7 como el pr贸ximo presidente de la Rep煤blica de Colombia.

El Presidente Electo comenz贸 agradeciendo a los asistentes en el establecimiento. 鈥淓s historia lo que estamos escribiendo en este momento, una historia nueva para Colombia, para Am茅rica Latina, para el mundo鈥, afirm贸.

鈥淟o que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos la existencia la vida misma, no vamos a traicionar a ese lectorado que lo que le ha gritado al pa铆s es que a partir de hoy Colombia cambia, Colombia es otra. Un cambio real que nos conduce a algunos de los planteamientos que hab铆amos hecho en estas plazas p煤blicas: la pol铆tica del amor鈥, a帽adi贸.

鈥淣o es un cambio para vengarnos, no es un cambio para construir m谩s odios, no es un cambio para profundizar el sectarismo en la sociedad colombiana [...]. El cambio consiste precisamente en dejar los sectarismos atr谩s. Las elecciones, m谩s o menos, mostraron dos Colombias, cercanas en t茅rminos de votos. Nosotros queremos que Colombia en medio de su diversidad, sea una Colombia, no dos Colombias鈥.

鈥淓l cambio tambi茅n significa la bienvenida a la esperanza, la posibilidad de abrir un futuro; el cambio significa abrir las oportunidades para todos y todas las colombianas en la esperanza; el cambio significa que esa esperanza pueda llenar todos los rincones del territorio nacional, que la esperanza reine en el coraz贸n; el cambio significa que lleg贸 el Gobierno de la esperanza鈥, continu贸.

Despu茅s de agradecer nuevamente a los votantes, a su familia y a su Vicepresidenta, Gustavo Petro afirm贸: 鈥yo le solicit贸 al Fiscal General de la Naci贸n que libere a nuestra juventud. Liberen a los j贸venes. Yo le solicito a la Procuradora General de la Naci贸n que restituya en sus puestos a los alcaldes de elecci贸n popular鈥.

Gustavo Petro y Francia M谩rquez son los primeros l铆deres de izquierda que llegan a la casa de nari帽o. - Foto: archivo

Al lado de Antanas Mockus, Petro afirm贸 que 鈥溌縌u茅 significa poder hacer la paz? Significa que los 10 millones y pico de Rodolfo Hern谩ndez son bienvenidos en este Gobierno; significa que Rodolfo Hern谩ndez que hizo una campa帽a interesante puede dialogar con nosotros cuando quiera鈥.

鈥淪obre la base de los di谩logos regionales poder construir las reformas que necesita Colombia para poder convivir en paz. No es extra帽o que en esos 11 millones de votos que nos han dado el triunfo, la mayor铆a sean de j贸venes y de mujeres. Una marea juvenil decidi贸 hoy tomarse las urnas. Una marea femenina decidi贸 hoy tomarse las urnas鈥.

Despu茅s de continuar su discurso enfocado en la paz y la justicia social, indic贸 que su Gobierno desarrollar谩 鈥渆l capitalismo en Colombia. No porque lo adoremos, sino porque tenemos primero que superar la premodernidad en Colombia, el feudalismo en Colombia. Los nuevos esclavismos, la nueva esclavitud. Tenemos que superar mentalidad ligadas a ese mundo de siervos [...]. Tenemos que construir una democracia鈥.

Antanas Mockus en Celebraci贸n con Gustavo Petro - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En medio de las palabras de Petro, al escenario lleg贸 una mujer con la foto de un joven, quien tom贸 la palabra y afirm贸: 鈥渆n nombre de mi hijo Dilan, que es una victima m谩s de este pa铆s, en nombre de todas las v铆ctimas de los falsos positivos [...], alzo mi voz por mi hijo porque exijo justicia y le doy la bienvenida, Presidente, en usted est谩 la esperanza de todos nosotros鈥.

M谩s adelante, el nuevo mandatario continuo afirmando que desea sea l铆der en la lucha contra el cambio clim谩tico y del ingreso del pa铆s a las energ铆as limpias. Tambi茅n indic贸 que ha recibido llamadas de casi todos los gobernantes de Am茅rica Latina, con los que planea hacer acuerdos en materia ambiental.

鈥淟e propongo al Gobierno de los Estados Unidos y a todos los gobiernos de Am茅rica, sentarnos a dialogar para acelerar los pasos de la transici贸n energ茅tica, los pasos de la construcci贸n de una econom铆a descarbonizada, los pasos de la construcci贸n de una econom铆a de la vida鈥, afirm贸 el Presidente Electo.

La madre de Dilan Cruz, un adolescente manifestante que muri贸 tras ser herido por un bote de gas lacrim贸geno, sostiene una foto de su hijo mientras habla mientras el candidato presidencial de izquierda colombiano Gustavo Petro, su esposa Ver贸nica Alcocer y su candidato a la vicepresidencia Francia M谩rquez de la coalici贸n Pacto Hist贸rico escucha despu茅s de la victoria de Petro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en el Movistar Arena, en Bogot谩, Colombia, 19 de junio de 2022. REUTERS/Luisa Gonz谩lez - Foto: REUTERS

Finalmente, Gustavo Petro indic贸 que se hab铆a so帽ado con este momento en varias ocasiones y pronunci贸 una frase por la que ha sido reconocido durante su campa帽a: 鈥淢e llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Los quiero mucho鈥.

Petro, seg煤n los resultados de la Registradur铆a Nacional del Estado Civil, hasta el momento, obtuvo el 50,46 % de los votos con m谩s de 11 millones 200 mil, mientras que Rodolfo Hern谩ndez obtuvo el 47,29 %, con m谩s de 10 millones 500 mil votos.

Celebraci贸n de seguidores de Gustavo Petro en Barranquilla - Foto: Guillermo Gonz谩lez

El mismo Petro vot贸 este domingo en el colegio Marco Antonio Carre帽o Silva, ubicado en el barrio La Asunci贸n de la localidad de Puente Aranda, zona c茅ntrica de la capital del pa铆s.

La cifra mencionada de Petro no se acerca ni siquiera a los votos obtenidos por 茅l en la segunda vuelta de 2018, cuando obtuvo 8鈥040.449, quedando, como es claro, en el segundo puesto, por debajo del hoy presidente de la Rep煤blica, Iv谩n Duque.

Quien fue candidato del Pacto Hist贸rico es un pol铆tico curtido, de izquierda, exmilitante de la guerrilla del M-19, con tres campa帽as presidenciales encima. Ha tenido una larga carrera como congresista y tambi茅n fue alcalde de Bogot谩. Entre sus propuestas est谩 sacar adelante una reforma tributaria de unos 50 billones de pesos.

El presidente electo asegura que esa dura carga tributaria recaer铆a sobre las 4.000 personas m谩s adineradas del pa铆s. Algunos economistas consideran que una reforma tan dr谩stica podr铆a afectar negativamente la inversi贸n extranjera, generar una estampida de empresarios hacia otros pa铆ses, golpear la empresa privada y aumentar el desempleo.

Hoy es dia de fiesta para el pueblo. Que festeje la primera victoria popular. Que tantos sufrimientos se amortiguen en la alegria que hoy inunda el corazon de la Patria.



Esta victoria para Dios y para el Pueblo y su historia. Hoy es el dia de las calles y las plazas. — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 19, 2022

Entre otras de las propuestas principales del l铆der del Pacto Hist贸rico est谩n la democratizaci贸n y facilidad en el acceso a los cr茅ditos; fomentar la educaci贸n rural y la formaci贸n ciudadana; fortalecer la ciencia y la tecnolog铆a; empoderar la econom铆a popular a trav茅s de la recuperaci贸n de 60.000 empresas, que seg煤n 茅l, han quebrado, entre otras.

Petro, al llegar a la Presidencia de la Rep煤blica, tambi茅n planea realizar un plan de choque para frenar la crisis econ贸mica y sanitaria; generar empleos productivos y decentes; asegurar la transici贸n energ茅tica, desactivando el modelo extractivista; y reformar el sistema pensional.

Con respecto a este 煤ltimo punto, el modelo que Petro defiende es el mismo que fracas贸 en Argentina. Por esa raz贸n, los fondos privados de pensiones lanzaron una alerta en medio del debate pol铆tico argumentando que ning煤n Gobierno puede disponer de los 350 billones de pesos del ahorro pensional. De ser as铆, estar铆a en riesgo el futuro de las mesadas de los adultos mayores y la pensi贸n de los j贸venes.

Cabe resaltar que, en medio de la contienda electora, el presidente electo enfrent贸 un esc谩ndalo pol铆tico derivado de los llamados 鈥榩etrovideos鈥. En ellos se muestra que en el Pacto Hist贸rico hubo una estrategia de guerra sucia y otras pr谩cticas reprochables contra candidatos, activistas, mujeres y hasta medios de comunicaci贸n como SEMANA.

Roy Barreras fue uno de los protagonistas, quien reconoci贸 que sab铆a de las visitas a los extraditables y habl贸 de una supuesta financiaci贸n de Supergiros. Tambi茅n gener贸 esc谩ndalo la financiaci贸n de Christian Daes a Petro, quien aclar贸 que solo le pagaba a Nany Pardo.

El 煤ltimo gran esc谩ndalo se gener贸 por las declaraciones de Ver贸nica Alcocer, esposa de Petro, quien dijo sobre las periodistas del pa铆s: 鈥淎 todas les va bien, todas entran de reporteras y terminan en el mismo canal cas谩ndose con los due帽os, pa鈥 eso entran ah铆, 驴pa鈥 qu茅 crees?鈥. Ante la oleada de cr铆ticas, Alcocer tuvo que excusarse.