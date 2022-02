“No tendrás paz, Jhonier Rodolfo”: la sentencia de la tía de Mauricio Leal

Las últimas decisiones y solicitudes en el proceso judicial por el asesinato de Mauricio Leal y su mamá, Marleny Hernández, provocaron una reacción de la familia y ahora víctimas de este macabro crimen cometido por Jhonier Leal, integrante de la misma familia.

En una dura declaración, María Hernández, hermana de Marleny, le dijo a su sobrino que no tendrá paz si realmente fue el responsable de asesinar a su propia madre y hermano.

En entrevista con SEMANA, la tía de Jhonier Leal le envió un duro mensaje al confeso asesino para insistirle que entregue toda la verdad y no trate de excusarse a través de artimañas jurídicas, como exámenes psiquiátricos para enredar la eventual condena en su contra.

“Te digo algo Jhonier Rodolfo, si tú lo hiciste, por favor, háblanos con la verdad, porque nosotros tenemos algo que sentimos y Dios es el único te va a castigar, porque es el único que te va a dar justicia, te va a castigar y no vas a tener paz de nada. Usted, Jhonier, no va a tener paz, mató a su mamá y mató a su hermano, usted no va a tener paz. En el momento que usted los mató, nos mató a todos”, dijo en entrevista con SEMANA la señora María, hermana de Marleny.

Para la familia de Mauricio y Marleny, la solicitud que hizo la defensa de Jhonier Leal es una artimaña jurídica que podría afectar la negociación pactada con la Fiscalía y en la que se fijó una pena de 27 años y seis meses de prisión, luego de aceptar su responsabilidad en el doble homicidio.

María Hernández aseguró que Jhonier, su sobrino, ha sido una persona consciente de todas las actuaciones desarrolladas a lo largo de su vida, por eso advierte que incluso el asesinato de su madre y su hermano, estaba entre sus planes y no como lo quieren hacer parecer en este momento, un estado de inconsciencia o de perturbación mental.

“Él estaba con sus cinco sentidos porque un loco no limpia la escena y él la maquilló muy bien. El loco no hace eso, el loco deja así las cosas y sale como Pedro por su casa, se va y no le importa nada, porque como está loco no siente nada. Sale y deja las cosas como quedaron, pero Jhonier no estaba loco en ese momento”, dijo la tía de Jhonier Leal.

En medio de llanto, la tía de Jhonier le insiste que diga la verdad sobre el brutal crimen que, a ellos como familia, terminó por destrozarlos en dos sentidos: perder de manera tan violenta a sus seres queridos y al mismo tiempo buscar la reparación a través de la condena de otro familiar.

“Usted no estaba loco, usted estaba en sus cinco sentidos, que te vas a enloquecer por lo que hiciste después, porque la conciencia la tenés carcomida con lo que hiciste tan grave y tan horrible, quitándole la vida a tu propia madre, a tu propio hermano, acabando con todos los sueños que tenía ellos, acabando con todo lo que teníamos nosotros, toda la familia acabó con todo Jhonier”, dijo María.

La Fiscalía por ahora no se ha pronunciado respecto de la solicitud de un examen psiquiátrico que pidió la defensa de Jhonier Leal, no se sabe cuál es la intención de ese análisis forense, máxime cuando están a solo unos días de la audiencia que podría fijar la condena en contra del confeso asesino.