“No vamos a hacerle oposición a Petro; tampoco se la hicimos a Iván Duque”: Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal

El senador aclaró que el Partido Liberal no tuvo candidato presidencial y por eso hoy la casa roja es independiente. En los próximos días habrá una reunión de César Gaviria con Gustavo Petro.

Este martes en la noche, el expresidente César Gaviria convocó a los congresistas más cercanos a una cena en su casa ubicada en La Calera.

El objetivo era analizar el panorama político y definir los compromisarios del Partido Liberal que empezarían a buscar diálogos con otros movimientos políticos para establecer cómo se definirían las mesas directivas y las presidencias de las comisiones del Senado y la Cámara de Representantes.

Al encuentro asistió el senador Miguel Ángel Pinto, uno de los políticos más votados el 13 de marzo pasado, quien le contó a SEMANA que desde los próximos días los compromisarios iniciarán las conversaciones que les permitirán llegar a acuerdos sobre las mesas directivas.

La charla con el expresidente César Gaviria no tenía otro objetivo, pero no escapó el papel que cumplirá el Partido Liberal con el Gobierno de Gustavo Petro.

El expresidente se distanció de la campaña de la izquierda, molesto por el trato que recibió por parte de algunos de los dirigentes del Pacto Histórico. Sin embargo, tampoco marcó una línea abierta y pública en favor de Rodolfo Hernández.

“Esa es una decisión que se deberá tomar en bancada después del 7 de agosto, tenemos un mes para que los partidos tomen la decisión de si se van al Gobierno o se quedan como independientes”, explicó Pinto, quien dejó claro que hoy el Partido Liberal es independiente.

Pinto también le dejó claro a SEMANA: “Nosotros (el Partido Liberal) no vamos a hacerle oposición a este Gobierno, tampoco fuimos oposición con el presidente Iván Duque. Con este Gobierno fuimos independientes. Nosotros no teníamos candidato a la presidencia oficial en el Partido Liberal. Por lo tanto, no había razón para hacerle oposición a ninguno que hubiera sido el vencedor en esta contienda. La decisión entre ser independiente o partido de Gobierno dependerá de las relaciones que se establezcan con el nuevo Gobierno”.

El senador, uno de los más cercanos a la dirección de la tolda roja, le confirmó a SEMANA que César Gaviria y Gustavo Petro ya dialogaron por teléfono después del triunfo en las urnas del líder del Pacto Histórico.

“Entiendo que el expresidente lo llamó a felicitarlo por su elección, pero apenas empieza la conformación del Congreso el 20 de julio. Tenemos todo este mes para adelantar todas las conversaciones con las diferentes fuerzas políticas”, expresó.

El Partido Liberal es mayoritario en el Congreso si se suman las curules de Senado y Cámara que obtuvieron en las elecciones del 13 de marzo.

Por esto, está claro que la colectividad quiere hacer parte de las mesas directivas y las comisiones del Congreso. “Por supuesto que nosotros, como fuerza mayoritaria, aspiramos a estar, como hemos estado siempre, ocupando presidencias de comisión y en las mesas directivas”, dijo.

Después de la llamada telefónica entre César Gaviria y Gustavo Petro, se espera un encuentro entre ambos dirigentes políticos durante la semana. Allí se tomaría la decisión oficial del papel que jugará el liberalismo en el Congreso después del 20 de julio.