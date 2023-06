“No vamos a presionar el Poder Judicial en general. Para nosotros su independencia es un principio”: presidente Gustavo Petro

El presidente de la nación Gustavo Petro, dio unas contundentes declaraciones en medio de la posesión del Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Roberto Solórzano. Allí el Jefe de Estado aseveró que desde el Gobierno no se involucrarán en ninguna sentencia, a su vez fue enfático en mencionar que no van a ejercer ningún tipo de poder, ya que según el mandatario para su Gobierno, la independencia del poder judicial es un principio inamovible.

“Felicito mucho a Carlos Roberto Solórzano, a su familia aquí presente, como le he repetido una y otra vez, desde el Ejecutivo no esperen que vamos a incidir en sentencias. No vamos a presionar el Poder Judicial en general. Para nosotros la independencia del poder judicial es un principio. Así lo dijimos en la campaña electoral, por eso votó el pueblo”.

