“Nuestros funcionarios estarán vigilantes de que el anuncio se cumpla”: Defensor del pueblo sobre cese al fuego del ELN

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este lunes que hará un cese al fuego unilateral para la época de fin de año. Según dijeron, será a partir del 24 de diciembre a las 6:00 a. m. e irá hasta el 2 de enero de 2023.

SEMANA pudo confirmar la información a través del senador por el Pacto Histórico Iván Cepeda. El congresista es uno de los negociadores del Gobierno con esa organización armada ilegal, la cual se encuentra en diálogos con el Ejecutivo.

“Saludo esta declaración en la que el Ejército de Liberación Nacional anuncia un alto al fuego unilateral por los días de fin de año como una muestra de buena voluntad para avanzar, no solo en el desescalamiento del conflicto armado, sino en la creación de un clima favorable y de confianza para las conversaciones, diálogos de paz que se adelantan actualmente con el Gobierno nacional”, aseguró Cepeda.

Tras el anuncio, la Defensoría del Pueblo manifestó que estará atenta al cumplimiento del cese el fuego por parte del grupo insurgente.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, afirmó que los funcionarios regionales de la entidad estarán “vigilantes de que dicho anuncio se cumpla, especialmente, en los 212 municipios de 22 departamentos donde entre el 2017 y el 2022 la Defensoría del Pueblo ha emitido 148 alertas tempranas por el accionar de ese grupo armado ilegal, en las cuales se ha mostrado los diferentes riesgos a la vida e integridad de las comunidades”.

La Defensoría señaló que su más reciente “mapa de riesgos” se detalla que este grupo armado tiene presencia en los departamentos de Norte de Santander, Chocó, Arauca, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, principalmente. “El accionar de este grupo armado tiene características muy variadas en las distintas regiones del país, en varias zonas se encuentra en un proceso expansivo, en otras de consolidación y en otras en disputa con otros grupos armados”, agregó.

“Desde la Defensoría del Pueblo esperamos que el ELN cumpla el compromiso de construir un ambiente de paz, tal como lo dice en el anuncio de tregua, y espera que sea una época en la cual el riesgo para las comunidades disminuya, y que ojalá se convierta en un cese definitivo de hostilidades para avanzar muy rápido en el proceso de paz que han iniciado con el Gobierno Nacional”, subrayó el defensor Carlos Camargo.

Finalmente, el defensor del pueblo reiteró el llamado a todos los grupos armados ilegales para que “den muestras de paz de manera permanente y que se acojan al llamado que el gobierno nacional ha venido haciendo para entablar diálogos de paz y lograr poner fin a décadas de conflicto armado, como lo anhelan todos los colombianos”.

“El cese al fuego lo recibimos como una señal de voluntad”, monseñor Héctor Fabio Henao sobre el anuncio del ELN

Una de las figuras más importantes de la iglesia católica para temas de paz, monseñor Héctor Fabio Henao, celebró el anuncio del cese al fuego unilateral para Navidad y para Año Nuevo por parte de la guerrilla del ELN.

“El cese al fuego lo recibimos como una señal de voluntad y que nos hace pensar que el proceso realmente va avanzando, como será a través de los alivios humanitarios”, afirmó monseñor Henao.

De otro lado, pidió que otros grupos armados puedan replicarlo. “Un llamado a los demás actores para que suspendan todas las acciones, no maten, no desplacen, no confinen, suspendan acciones que puedan dañar la dignidad de todos los pobladores y emprendan el camino de la paz total”, afirmó el representante de la iglesia católica.

Monseñor Henao hizo el comentario junto al Nuncio Apostólico de Colombia, monseñor Fabio Rubiano, y el obispo de Istmina y administrador de la Diócesis de Quibdó, monseñor Mario Álvarez, además del director de la Pastoral Social.

El sacerdote reconoció que debido a la violencia que ha generado el ELN no pudieron llegar a algunos lugares del país. “Hemos recorrido los distintos sectores, tanto en Istmina como en Quibdó, no pudimos ir a los ríos San Juan, ni el Calima como era el plan inicial por el paro armado”, aseguró el religioso.

Pidió que se agilicen los acuerdos humanitarios y las situaciones que se han presentado en medio del conflicto armado que vive el país, especialmente con esta guerrilla. “(Que) dé solución a la problemática muy grave que se ha dado con el asesinato de personas, líderes y habitantes del territorio”, dijo monseñor Héctor Fabio Rubiano.

El religioso contó que en días pasados se registró el asesinato de un joven en Negría, Chocó, además de otro ciudadano que se encuentra desaparecido. En Quibdó, la capital del departamento, también se han registrado 180 asesinatos en el 2022, de los cuales el 75 % son jóvenes.

“Esta es una enorme preocupación porque además hay un clamor por los desaparecidos de este territorio. Se habla de, por lo menos, 23 personas desaparecidas en Quibdó”, reconoció monseñor Henao.