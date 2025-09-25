Suscribirse

Bucaramanga

Nuevo temblor en Colombia: fuerte sismo de 4.8 sacudió al país en la noche de este jueves, 25 de septiembre

El epicentro se registró en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

26 de septiembre de 2025, 12:59 a. m.
Sismo temblor sismografo Colombia
El Servicio Geológico Colombiano reportó el evento sísmico. | Foto: Adobe Stock

El Servicio Geológico Colombiano (SGC), que se encarga de monitorear la actividad sísmica del país, reportó un nuevo temblor en la noche de este jueves, 25 de septiembre.

El epicentro se registró en Los Santos, en el departamento de Santander, sobre las 7:21 p. m., el cual tuvo una magnitud de 4.8 con una profundidad de 148 kilómetros.

Contexto: ¿Habría posible incremento de los sismos en Colombia? Esto dice el Servicio Geológico

Algunos ciudadanos de Bucaramanga reportaron haber sentido el movimiento telúrico, así como también en los municipios El Banco, Magdalena; Honda, Tolima; Medellín, Antioquia, entre otros.

Sobre las 6:37 de la noche de este mismo jueves, se presentó otro temblor en Colombia, pero esta vez fue en el municipio de Campoalegre, en el departamento del Huila.

Este sismo tuvo una magnitud de 2.5 con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. Además de una latitud de 2.68 y una longitud de -75.37.

Estos temblores ocurren tras una seguidilla de sismos que se registraron el miércoles 24 de septiembre en Venezuela, pero que fueron ampliamente sentidos en Colombia.

Por su parte, Freddy Tovar, sismólogo de la Red Sismológica Nacional del SGC, explicó los detalles de los fuertes temblores superiores a una magnitud de 6 que tuvo como epicentro Mene Grande, Venezuela.

“Es importante recordarle a la comunidad que, si bien este evento sísmico ocurrió en el país vecino de Venezuela, por las condiciones del mismo de magnitud moderada y profundidad superficial, la energía viajó a través de la tierra y se sintió ampliamente en todo el territorio colombiano”, detalló Tovar.

El sismólogo dio a conocer por qué esos temblores se sintieron también en Colombia en ciudades de como Cúcuta, Bucaramanga, Medellín, Santa Marta, entre otras.

“Importante resaltar y recordarle a la comunidad que los sismos no se pueden predecir. Es por eso que la ocurrencia de este evento en el país vecino no significa que vaya a tener una alteración de la actividad sísmica normal del territorio colombiano”, afirmó el sismólogo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Polémica expulsión de Juan Guillermo Cuadrado perjudicó a Pisa: la razón de su insólita roja

2. Pareja del fallecido B King está oficialmente desaparecida; Fiscalía de México se pronunció

3. Magistral golazo de Estudiantes en Copa Libertadores: video de la acción ante Flamengo

4. Trump lanza dura advertencia a Maduro: “Téngase por avisado, lo haremos volar por los aires”

5. Referente de Santa Fe lanzó mensaje tras la salida de Jorge Bava: un ídolo le respondió

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Temblor hoyTemblor en ColombiaTemblor Los SantosSantanderSismo en Colombia hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.