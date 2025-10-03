Nuevo temblor sacudió a Colombia en la madrugada de este viernes, 3 de octubre: la tierra se movió con potencia

Un nuevo temblor se registró durante la madrugada de este viernes, 3 de octubre, en Colombia y despertó a más de uno, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano.

El movimiento telúrico ocurrió hacia las 3:20 de la mañana y tuvo como epicentro el municipio de Zapatoca, Santander, uno de los departamentos más afectados por este tipo de fenómenos.

De acuerdo con el SGC, la magnitud fue de 3.1 grados y estuvo acompañada de una profundidad de 149 kilómetros.

Los municipios más cercanos fueron Zapatoca (Santander) a 9 km, Betulia (Santander) a 13 km y Jordán (Santander) a 15 km. Además, hay algunos reportes de que fue percibido en Norte de Santander.

Pese a que algunas personas se despertaron por cuenta del movimiento telúrico, hasta el momento no se ha reportado ninguna emergencia. Las autoridades monitorean la situación y están atentas a cualquier novedad.

Este no es el único temblor que se ha registrado, ya que hacia las 5:50 de la mañana el SGC reportó otro. Este tuvo su epicentro en el municipio de Paratebueno, en el departamento de Cundinamarca.

Segundo temblor en Colombia durante este viernes, 3 de octubre. | Foto: SGC

En esta ocasión, la magnitud fue de 2.0 y la profundidad fue superficial, es decir, menor a 30 kilómetros. Por otra parte, la latitud fue de 4.39°, mientras que la longitud de -73.29°.

Los municipios más cercanos, de acuerdo con la institución, fueron Paratebueno (Cundinamarca) a 9 km, Medina (Cundinamarca) a 14 km y Restrepo (Meta) a 34 km.

Es importante precisar que Colombia es un país con alto nivel de sismicidad, por lo que es normal que todos los días se presenten este tipo de situaciones. De hecho, el SGC estima que en promedio a diario hay cerca de 69 temblores, pero muchos tienen poca intensidad y, por lo mismo, no logran ser percibidos por las personas.

Ante ello, es de suma importancia saber cómo actuar cuando situaciones de este tipo ocurren. La institución recomienda conservar la calma, ya que una actitud tranquila facilita una reacción más segura y eficaz.

Si se encuentra dentro de una edificación con condiciones estructurales adecuadas, señala el SGC, debe buscar protección cerca de columnas, bajo escritorios resistentes o en zonas previamente designadas como seguras. Evite situarse cerca de ventanas u objetos que puedan caer.