Ocho capturados: Ejército es sacudido por presunta corrupción; un coronel y varios oficiales a responder penalmente

Dos acciones judiciales en contra de oficiales del Ejército y civiles se conocieron este martes, 16 de diciembre. En las actuaciones de la Fiscalía fueron capturadas doce personas, de las cuales ocho son militares.

La primera orden de captura tiene que ver con el escandaloso caso del contrato de mantenimiento para los helicópteros MI-17, por un valor de 32 millones de dólares del anticipo que se le pagó al contratista.

El escándalo de los helicópteros MI-17 deja a varios militares capturados por parte de la Fiscalía. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

La Fiscalía confirmó la captura de cinco personas que estuvieron detrás del contrato. Dentro de los detenidos por la Fiscalía se encuentran Julián Ferney Rincón, Coronel de la brigada de Aviación del Ejército; Diego Alejandro Manrique Cabezas, asesor de la dirección de proyección de capacidades e innovación del Ministerio de Defensa; Carlos Martín Uribe Forero y James Montgomerie, representantes legales de Vertol Systems.

Sobre el caso, dijo la Fiscal, Luz Adriana Camargo, que: “se continuarán las investigaciones por estas irregularidades en la celebración del contrato firmado en 2024 por la empresa Vertol System Company".

Así mismo, indicó la jefe del ente acusador que se solicitará que se expida una orden de captura en contra de los representantes y contratistas de esta multinacional. Esto, con el fin de garantizar su comparecencia en este proceso penal.

Respecto a la captura del coronel Rincón, el Ejército indicó que: “el cumplimiento de esta orden judicial se llevó a cabo en el Fuerte Militar de Tolemaida, Cundinamarca, en el marco del proceso adelantado en contra del Oficial por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos y falsedad ideológica en documento público, conductas derivadas de la ejecución del contrato No. 012 del 2024 del Ministerio de Defensa Nacional".

De igual manera, el Ejército informó que en una operación de contrainteligencia militar, referente a otro caso de posible corrupción, fue capturado por las autoridades judiciales otro grupo de oficiales y suboficiales.

“Como muestra de transparencia y legitimidad institucional las unidades de Contrainteligencia Militar de manera articulada con la Policia Nacional y la Fiscalía General de la Nación, efectuaron en las últimas horas la captura de siete militares en servicio activo (cuatro oficiales y tres suboficiales)”, indicó el Ejército.

Agregó la autoridad militar que: “en cumplimiento de las órdenes emitidas por la Fiscalía General de la Nación, en el proceso adelantado en su contra por el delito de peculado por apropiación, estas personas fueron aprehendidas en las ciudades de Popayán, Cauca; Ocaña, Norte de Santander, Pasto, Nariño, Tolemaida, Cundinamarca y en el Fuerte Militar de Larandia, Caquetá”.

Por último, dijo el Ejército que “de acuerdo con las labores de investigación que se realizaron por más de siete meses, se logró establecer que este personal estaría vinculado a conductas asociadas a manejos administrativos indebidos y presuntos hechos de corrupción”.