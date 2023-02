Operador de los cementerios del Distrito rompe su silencio tras millonaria sanción y señala a funcionarios de la UAESP

Luego de que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Público (UAESP) estableciera una multa por $2.292 millones al consorcio Jardines de Luz y Paz SAS, operador de los Cementerios Distritales, por incumplimientos parciales al contrato de concesión, el consorcio rompió su silencio y advirtió que todo obedece a los errores cometidos por los propios funcionarios de la UAESP.

El representante legal de Jardines de Luz y Paz calificó la decisión de la UAESP como una afectación que pone en riesgo la operación de los cementerios, pues dicha sanción, de acuerdo con el operador, se dio por supuestamente no haber entregado información financiera sobre la operación de los cementerios y haber destinado los recursos económicos recaudados por la prestación de los servicios de destino final en el cumplimiento del objeto contractual tal como lo establece el mismo contrato.

De acuerdo con el consorcio, la decisión tomada por el Distrito, en cabeza de la UAESP, “desconoció documentos radicados desde agosto de 2021, donde Jardines de Luz y Paz, a menos de un mes de haber iniciado la operación de los cementerios, encontró graves fallas en la estructuración del contrato. Se pudo evidenciar, entre otras cosas, la exigencia de la creación de una figura fiduciaria que iba en contra del Código de Comercio”.

Cementerio Central en Bogotá - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“La miopía jurídica de los funcionarios de la UAESP, le está generando un grave daño a la operación de los cementerios. Están desconociendo el mismo contrato que ellos estructuraron y nos están exigiendo el cumplimiento de obligaciones que no están estipuladas. La Subdirección de Servicios Funerarios, no ha atendido los llamados de la concesión y ha negado en 19 meses de operación, la retribución económica por la operación de los cementerios”, señaló Eder Parada Carreña, representante legal de Jardines de Luz y Paz.

El consorcio explicó que dentro de las recusaciones presentadas por Jardines de Luz y Paz a la resolución sancionatoria de la UAESP, se aportaron documentos que demuestran mensualmente los informes financieros y el acceso que tanto funcionarios de la UAESP como de la interventoría tienen para conocer los movimientos financieros del concesionario.

El operador agregó que así mismo se evidenció que entre enero y junio de 2022, la concesión buscó solucionar las diferencias contractuales, definir la fórmula de retribución económica y entregar al distrito las obras del laboratorio de tanatopraxia y salas de velación en el cementerio Serafín. Todo esto, sin recibir repuesta alguna por parte de la entidad, según Jardines de Luz y Paz.

“A pesar de que en marzo de 2022, la interventoría avaló las obras que se hicieron en Serafín,la UAESP no ha recibido a satisfacción estos trabajos y dicen públicamente que la concesión está incumpliendo. Lo que no le han dicho a la opinión pública es que dentro del contrato no entregaron especificaciones técnicas de como necesitaban las obras. Fue después de firmarse el contrato que se acordaron de los anexos técnicos, no solicitaron un otrosí y quedó a consideración de Jardines de Luz y Paz el desarrollo de las obras. Hoy nos están inculpando por errores inducidos por ellos mismos”, resaltó Parada.

Eder Parada habló recientemente con SEMANA desde el Cementerio Central. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Vale mencionar que el proceso sancionatorio de la UAESP inició desde el 21 de diciembre de 2021 y, tras múltiples audiencias, el pasado 2 de febrero se impuso la multa al concesionario, pero se presentaron recursos de reposición y nulidad a la decisión por parte del concesionario y de la aseguradora Seguros del Estado.

Según la entidad, la sanción quedó en firme este viernes 10 de febrero con la resolución de los recursos y se confirmó el monto a pagar por parte del operador de los Cementerios Distritales.

Cementerio Central en Bogotá - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Qué se incumplió

La entidad también dio a conocer que el incumplimiento parcial al contrato, reportado por la interventoría y la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público es exceder el límite de tiempo establecido por la UAESP, para trasladar los recursos pagados por usuarios por concepto de servicios funerarios, que se encontraban depositados en cuentas temporales autorizadas por la entidad, a la cuenta establecida mediante fiducia mercantil, tal como lo establece el contrato de concesión.

Por tal motivo, el concesionario Jardines de Luz y Paz SAS tiene que, en un máximo de cinco días, siguientes a la notificación entregada por la UAESP pagar el monto de la multa interpuesta.

En caso de no hacerse el pago total de esta sanción, la aseguradora Seguros del Estado deberá hacer efectiva la garantía otorgada para el contrato 415 de 2021.