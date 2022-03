Oposición citará al Registrador a responder por presuntos votos perdidos en elecciones

El senador Antonio Sanguino aseguró que hay muchas dudas que no han sido resueltas sobre el proceso de preconteo y la Registraduría tiene la responsabilidad de aclararlas.

Los escrutinios que se están adelantando han generado dudas en los partidos de oposición desde donde aseguran que hay votos perdidos y que la Registraduría debe responder por estas presuntas anomalías.

Por esa razón, el registrador Nacional Alexander Vega y los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) serán citados a debate de control político en el Congreso para responder a las dudas que hay por los votos perdidos en las elecciones y los errores en los formularios E14.

El senador Antonio Sanguino aseguró que las irregularidades que se han encontrado en el escrutinio son la base para citar a ese debate porque tienen la certeza de que algo extraño pasó en el preconteo de votos.

“Vamos a citar un debate de control político porque lo que aquí está ocurriendo es absolutamente grave. En mi caso, es como si no hubiera estado en el Congreso, como si me la hubiera pasado de escándalo en escándalo, como si no hubiera hecho campaña como para que viera reducida mi votación de esa manera como lo está diciendo la Registraduría”.

Voy a explicarles como desaparecieron centenares de miles de votos del Pacto para Senado.



Aquí les muestro el formulario E14 que diseñaron para mandar los datos del partido conservador de la mesa a la registraduría pic.twitter.com/luXBmklxg2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 15, 2022

Según Sanguino, él tiene información de que hay miles de votos que no aparecen registrados y tienen la certeza que en esas mesas hubo gente que votó por los partidos de oposición. “Es gente que reportó esa votación, alteraciones en los formularios E-14, inconsistencias en el preconteo, aquí hay un sin número de irregularidades que se suman a las 29.000 mesas denunciadas por el Pacto Histórico y por Fuerza Ciudadana y el común denominador es que eso nos está ocurriendo a las fuerzas progresistas y ciudadanas”.

El senador Guillermo García Realpe se sumó a las críticas contra la Registraduría y pidió claridad sobre la pérdida de votos. “Hay muchas motivaciones para un debate, como es la compraventa descarada de votos a través de mermelada de los gobiernos nacional, departamentales y municipales, hay una vulgaridad a partir de la caída de la Ley de Garantías, como mal ejemplo para todos los gobernantes. Hay votaciones muy sospechosas, muy altas para algunas organizaciones políticas y recortes para ciertos candidatos de centro, centroizquierda e izquierda”.

Registrador Alexander Vega Vota voto - Foto: Guillermo Torres

El senador Roy Barreras, quien desde el 20 de julio repetirá curul en el Senado por el Pacto Histórico, aseguró que inició una ‘operación antifraude’ para recuperar unos votos que están perdidos. “Nuestro equipo de escrutinio del @PactoCol ha detectado 29.000 mesas donde supuestamente el Pacto obtuvo “cero votos”.Y en el Valle aparecen votos DOBLES por logo y candidato de un partido tradicional. Recuperaremos 200.000 votos y mínimo 2 curules más”.

Nuestro equipo de escrutinio del @PactoCol ha detectado 29.000 mesas donde supuestamente el Pacto obtuvo “cero votos”.Y en el Valle aparecen votos DOBLES por logo y candidato de un partido tradicional. Recuperaremos 200.000 votos y mínimo 2 curules más . Operación antifraude! — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 14, 2022

El legislador aseguró que “informes de gobierno dicen que ‘grupos de primera linea’ piensan hacer tomas de sedes de la Registraduría. No a actos violentos que entorpecen el escrutinio y la tarea de recuperación que estamos haciendo. Recordar que la Registraduria NO hace el escrutinio sino los jueces y notarios”.

El próximo martes se definirá la fecha de este debate de control político que será el primero del 2022.