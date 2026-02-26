Óscar Santiago Gómez, presunto asesino de la periodista Laura Camila Blanco, no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía

El pasado 27 de julio de 2025, en horas de la madrugada, se presentó un lamentable hecho en un edificio del sector de Salitre El Greco, en Bogotá. Ese día, desde el noveno piso, cayó una joven identificada como Laura Blanco, de profesión periodista.

Desde que ocurrió esa tragedia, la familia de Blanco insistió en que Laura no se había lanzado desde el noveno piso y, por el contrario, siempre señalaron a Óscar Santiago Gómez, novio de la periodista.

Pasó poco tiempo y la Fiscalía capturó a Gómez por su presunta responsabilidad en la muerte de la periodista y este jueves, 26 de febrero, el ente acusador lo acusó formalmente por el delito de feminicidio agravado. Sin embargo, el individuo no aceptó cargos en la audiencia de imputación.

Él es Óscar Santiago Gómez, procesado por el feminicidio de su novia, la periodista Laura Camila Blanco

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, en medio de una discusión en el apartamento en el que ambos residían, Gómez presuntamente agredió a Blanco, “presionándole el cuello y, mientras se encontraba en estado de inconsciencia, la habría arrojado por una ventana del inmueble”.

No obstante, indicó la Fiscalía, Gómez habría suministrado información errónea a las autoridades con el propósito de desviar la investigación.

“El dictamen de necropsia practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses evidenció que la mujer presentó asfixia mecánica y otras lesiones físicas previas a la caída. En un primer momento, el investigado manifestó que la víctima se había lanzado voluntariamente, versión que habría buscado desviar la acción investigativa”, agregó el ente acusador.

Actualmente, Gómez se encuentra privada de la libertad en la cárcel La Modelo de Bogotá y deberá enfrentar juicio oral, luego de haber sido capturado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en agosto de 2025 en vía pública del barrio La Estrada, localidad de Engativá.

En días pasados, el programa Séptimo Día de Caracol Televisión conoció la entrevistas que dieron algunos de los testigos al CTI de la Fiscalía, sobre lo ocurrido esa madrugada del 27 de julio.

La periodista Laura Blanco junto a Óscar Santiago Gómez Leal en un viaje a Machu Picchu, Perú. Foto: Cuenta en Facebook: Laura Blanco

“Yo me senté en un sofá que estaba ubicado en la sala y como estábamos ebrios, me quedé dormida un momento. Lo que me hizo despertar fue cuando Santiago salió alterado de la habitación del apartamento diciendo: ‘Se lanzó’. No escuché nada, reitero que estaba dormida”, dijo al CTI Julieth Maldonado, compañera de trabajo de Laura y Gómez, según conoció Séptimo día.

Entre tanto, Emerson Alvear, quien también estaba en el apartamento de Laura, reconoció haber escuchado gritos en el cuarto al que, minutos antes había ingresado la periodista junto a Gómez.

“Escuchamos discusión, gritos, vulgaridades y un tono de voz alto. Nosotros seguimos normal porque no nos queríamos meter. Eran cosas de pareja. Y de un momento a otro Santi empezó a gritar pidiendo ayuda, llorando, diciendo: “Laura se tiró por la ventana”, dijo puntualmente Alvear.

Quien también habló fue Katerine Calderón y esto le manifestó al CTI: “Empecé a escuchar gritos como de una pelea, eran de Laura y Santiago, los cuales estaban solos en la habitación. Vi cuando Santiago salió de la habitación gritando y alterado: ‘Laura se botó, Laura se botó, Laura se botó’”.