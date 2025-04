¿Pablo Escobar entregó a Carlos Lehder en una noche de excesos, tiros y drogas? Esto dice la exesposa del patrón del mal

Lehder le ofreció disculpas al patrón, sacaron al muerto y la fiesta continuó. Él confió en que la cosa quedaba ahí, pero para Escobar no fue así. El incidente puso en evidencia para el jefe del cartel de Medellín los signos de pérdida de equilibrio mental de su socio. Y para Escobar no había nada más peligroso que un socio medio loco. Tomó la decisión de traicionarlo y entregárselo a las autoridades norteamericanas . A la mañana siguiente, lo hizo trasladar a lo que le describió como un lugar seguro. Luego, se dijo que hizo que uno de sus hombres llamara a los norteamericanos para informarles de esa ubicación.

Mientras estuvo en prisión, Lehder evitó hablar de Escobar. En una entrevista con SEMANA , desde su diminuta celda en Marion, en 1991, esquivo la pregunta de cómo había terminado su relación con el capo. “Nacimos en dos medios distintos, tenemos culturas distintas, pero teníamos una causa común que era la lucha contra la extradición. Hace más de cinco años que cortamos nuestra amistad y no tengo ninguna relación con Escobar. Yo no tengo enemigos, tengo detractores, opositores, calumniadores; pero la calumnia lo mantiene a uno sociopolíticamente activo”, aseguró.

La mujer cuenta también cuál fue la reacción de su marido, aunque ella en ese momento no estaba con él. El capo estaba en la Hacienda Napolés y vio las imágenes en el noticiero del instante en que conducían a Lehder al avión rumbo a los Estados Unidos.

“Pablo se veía descompuesto y tuvo una reacción inesperada: ‘¡Tíratele a las hélices! ¡Eso haría yo! No me dejaría llevar ni por el putas; prefiero arrojarme a esas aspas para que me maten antes de subirme a ese avión’”, cuenta ella que dijo Escobar, estupefacto ante la noticia.