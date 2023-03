Padres de cadetes asesinados en atentado a la Escuela de Policía General Santander denuncian impunidad en el proceso judicial

Indignados, así se declararon madres y padres de los cadetes que fueron asesinados por el ELN en el atentado con un carro bomba ocurrido en enero de 2019 contra la Escuela de Policía General Santander.

Claudia Peláez, madre de Diego Peláez, dijo que “en realidad nosotros como padres de familia estamos indignados de ver cómo una juez le otorga la libertad a los cinco presuntos asesinos de nuestros hijos, vemos que es realmente injusto que pase esto porque con tantas pruebas para haberlos condenado les dan una libertad, duele mucho”.

Homenaje a los 22 cadetes asesinados por el ELN hace cuatro años en el atentado a la Escuela de Policía General Santander. - Foto: Policía

Por su parte, Virgilio Ayala, padre de Juan Diego Ayala, manifestó: “Estamos reclamando justicia porque es lo que no hemos encontrado, el aparato de justicia no nos ha dado eso a nosotros: justicia. Es evidente que dejaron en libertad a cinco procesados, les dieron la libertad por vencimiento de términos y eso es una negligencia del aparato de justicia, no hay coherencia en el aparato de justicia, (...) hay falta de compromiso en estas instituciones, estas personas están en la calle con la intención de repetir lo que ya nos sucedió a nosotros”.

Impunidad, denunciaron los padres de los cadetes asesinados por el ELN en atentado a la Escuela de Policía General Santander. - Foto: SEMANA

Diego Pérez, padre de Diego Alejandro Pérez, manifestó que “estamos pidiendo que haya celeridad en la justicia, estamos reclamando que la muerte de nuestros muchachos no quede impune como se está viendo. Lastimosamente, tenemos algo que se llama vencimiento de términos y por este hecho salen quienes atentan contra los colombianos”.

Francisco Marulanda, padre de Juan Esteban Marulanda, “estamos manifestándonos por la inconformidad porque la juez penal 61 dejó libre a cinco de los presuntos terroristas que participaron del atentado contra la Escuela General Santander, donde murieron 22 cadetes y quedaron heridas más de cien personas. Estamos exigiendo justicia, queremos que la justicia colombiana tome cartas en el asunto y deje de soltar a los terroristas.

Plantón al frente de la Fiscalía de los familiares de los cadetes asesinados por el ELN en el atentado a la Escuela de Policía General Santander. - Foto: SEMANA

Libres por vencimiento de términos

Es de recordar que el pasado mes de febrero quedaron en libertad cinco acusados por el atentado terrorista en la Escuela de Cadetes General Santander. Los detenidos, presuntos guerrilleros del ELN fueron capturados el 2 de julio de 2020 por su posible participación en el atentado con carro bomba que dejó 22 cadetes muertos.

En su momento, se informó que Miguel Antonio Castillo Rodríguez, Angie Lorena Solano Cortés, Andrés Felipe Oviedo Espinel, Carlos Arturo Marín Ríos y Jessica Catherine Barrientos Castilla, acusados por su participación en el atentado terrorista en la Escuela de Cadetes General Santander, registrado el 17 de enero de 2019, fueron dejados en libertad. En un fallo de segunda instancia, un juez de conocimiento determinó que se presentó vencimiento de términos en su proceso penal.

El 2 de julio de 2020, el entonces presidente, Iván Duque; el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y el fiscal general, Francisco Barbosa, anunciaron la captura de estas personas señaladas de participar en la financiación, planeación y ejecución del atentado terrorista que dejó 22 cadetes muertes y 89 personas heridas.

Víctimas del atentado de la Escuela General Santander - Foto: Suministrada a SEMANA

Según la investigación, Miguel Antonio Castillo Rodríguez, alias Toño, es el propietario de dos empresas de producción y distribución de quesos ubicadas en Arauca y Bogotá, que habrían servido para financiar la acción criminal. Esta persona es investigada por servir de testaferro y legalizar dineros producto de extorsiones y secuestros en Arauca y Cundinamarca.

Mientras que Andrés Felipe Oviedo Espinel, alias Jesús, fue señalado de haber recibido órdenes directas del Comando Central del ELN (Coce) para planificar las actividades criminales que condujeron al ataque con carro bomba.