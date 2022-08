Paro nacional | Fiscalía archivó investigación contra el exministro de Defensa, Diego Molano

Se determinó que no se extralimitó en sus funciones al ordenar medidas para controlar la situación en Cali.

En un documento de 31 páginas, la Fiscalía General ordenó el archivo de la investigación que se adelantaba en contra del entonces ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, por los hechos que se presentaron durante las manifestaciones del paro nacional en la ciudad de Cali, en el año 2021.

Tras evaluar la denuncia presentada por dos abogados penalistas, el ente investigador determinó que no existían méritos para investigar a Molano por los delitos de homicidio agravado, lesiones personales, desaparición forzada, tortura y terrorismo.

El fiscal del caso advirtió que existió una atipicidad en la conducta de los hechos por los que fue denunciado el entonces jefe de la cartera de Defensa. “(…) no existen elementos de convicción que permitan predicar que su comportamiento haya sido típico respecto a las conductas señaladas por los denunciantes, pues llevó a cabo todas las actividades tendientes a dar cumplimiento a los deberes que le eran exigibles”.

La Fiscalía ordenó el archivo de la investigación contra el exministro de Defensa, Diego Molano. - Foto: Cortesía

En este sentido, se señala que desde el ministerio se dieron órdenes expresas y precisas, según reseñan las pruebas, para mantener el orden público, conservar la seguridad y la convivencia ciudadana en la capital del Valle del Cauca.

En contraste con los hechos denunciados, el delegado del ente investigador explicó que se tomaron las acciones necesarias para controlar las manifestaciones que ponían en riesgo la vida e integridad de los ciudadanos, así como medidas para evitar que los enfrentamientos entre las personas que protestaban y los agentes de la Fuerza Pública pasara a mayores.

Cali. Paro nacional. Desabastecimiento de combustible. Cal, mayo 11 de 2021. Foto: Alexandra Ruiz-Revista SEMANA. - Foto: Alexandra Ruíz-Revista Semana

En la resolución se indica que Molano, pese a lo dicho, no faltó a la verdad cuando comunicó sobre los operativos que se adelantaban. “(…) el ministro de Defensa Nacional no omitió el comportamiento mandado por el ordenamiento jurídico, razón por la cual no le es atribuible ninguna de las conductas señaladas”.

Los elementos materiales recopilados indican que nunca se demostró que el ministro de Defensa hubiera “usurpado” las funciones de la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, o el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, cuando se tomaron las medidas para blindar la ciudad y evitar más protestas, puesto que siempre actuó por línea de mando a través de órdenes del presidente Iván Duque Márquez, “con apego a la ley y las necesidades advertidas”.

“Tomó las medidas requeridas para evitar la afectación de los bienes jurídicos tutelados, que fueron vulnerados no por su omisión o incapacidad de acción, sino por algunos violentos que actuaron al margen de la ley”, precisa la decisión al hacer referencia a la compleja situación que se estaba presentando en ese momento y los graves daños que se están causando por las protestas en Cali.

Frente a esto, se aplicaron los protocolos establecidos por recuperar el orden público y en ningún momento se presentó un exceso de la fuerza. Incluso, la mayoría de estas acciones se hicieron en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Los mismos informes de prensa reseñan bloqueos en las vías, acciones contra la población ajena a las marchas, hurtos y daños a establecimientos comerciales, obligaron a tomar medidas de fondo y abrir investigaciones de tipo penal.

Frente a esto, no fue de recibo la denuncia que señala que con su actuar Molano permitió que la ciudad de Cali quedara en “manos de los vándalos” para que realizaran saqueos de forma indiscriminada en establecimientos públicos y destrozaran las estaciones del MIO.

Esta situación, según los denunciantes, motivó a que los ciudadanos de Cali se armaran y atacaran a la población civil, entre los que se encontraba la minga indígena que se movilizaba. Para la Fiscalía, ninguna de estas acciones se le puede adjudicar al ministro de Defensa, pues no existe evidencia alguna.