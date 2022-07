Partidos se oponen a que el Pacto Histórico tenga presidencia de Senado y Cámara al tiempo

Empezó la puja por la composición de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes. Por esa razón, todos los partidos políticos se han estado reuniendo para definir la distribución de dichas dignidades en los próximos cuatro años.

Sin embargo, hay un malestar con Roy Barreras porque quiere que el Pacto Histórico tenga en el primer año las presidencias del Senado y la Cámara de Representantes.

Por esa razón, el Partido Liberal, que está peleando esa dignidad en la Cámara, logró el respaldo de un bloque parlamentario conformado por el partido de la U, Cambio Radical y las bancadas cristianas para quedarse con la presidencia en el primero año.

El senador José David Name, de la U, aseguró que el respaldo que dará la colectividad será para los liberales porque, nunca en la historia del Congreso, un solo partido de gobierno ha tenido las dos presidencias de las plenarias.

“Nosotros creemos que deber haber un equilibrio al interior del Congreso, si el Pacto Histórico inicia en Senado, debería iniciar en Cámara el Partido Liberal y estamos dispuestos a apoyar al liberalismo para que tenga la presidencia de la Cámara en el primer año”.

Confirmó que la intención de Roy Barreras es que el Pacto Histórico maneje el Senado y la Cámara en el primer año, pero aclaró que eso no ocurrirá.

“Le aseguró que eso no va a ocurrir, el Pacto Histórico no tendrá Presidencia del Senado y Presidencia de Cámara en el primer año, no tiene los votos necesarios para elegirse solo y esto tiene que ser de acuerdos y para que exista un equilibrio tiene que ser un partido diferente en Cámara y el partido que tiene más curules en Cámara es el partido Liberal, por eso creemos que debe ser esa colectividad la que inicie la presidencia en Cámara”.

Name indicó que con el bloque que se conformó tienen más congresistas que la colectividad de Gustavo Petro y eso se debe respetar en el Legislativo. “Somos un bloque grande y sumados el partido Liberal y el partido Conservador y nuestro bloque, seguramente tenemos los votos necesarios para que el liberalismo presida la Cámara el primer año”.

Las negociaciones de los compromisarios de los partidos políticos se extenderán hasta el lunes de la próxima semana, pero seguramente habrá momentos de tensión por las pretensiones que cada colectividad presentará.

Lo cierto es que el Partido Liberal ha dicho públicamente que no se dejará quitar la presidencia de la Cámara el primer año y que se debe respetar que es la bancada mayoritaria en esa corporación. Dentro de esa colectividad son varios los candidatos que están aspirando a ocupar la Presidencia de la Cámara de Representantes, pero los que más han tomado fuerza en las últimas horas son Carlos Ardila, Álvaro Monedero y Jezmi Barraza, quienes representan un sector más independiente dentro de la bancada.

En el Senado la situación está resuelta y el postulado para la presidencia del Pacto Histórico será Roy Barreras, quien asumirá la presidencia desde el 20 de julio.