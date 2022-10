Emergencia en avión de Avianca: pasajero violento y borracho obligó a que la aeronave cambiara su destino y aterrizara en Puerto Rico

El incidente se dio en el vuelo AV121 de Avianca que cubría la ruta entre Londres y Bogotá, lo que obligó al piloto del avión a desviar el rumbo de la aeronave hacia San Juan de Puerto Rico para poder controlar y atender la situación en tierra.

Al parecer, un pasajero en estado de embriaguez agredió a un miembro de la tripulación, provocando algo de confusión dentro de la aeronave y llevando al capitán a tomar la decisión de aterrizar en un puerto cercano.

Una vez el avión tocó tierra en San Juan, el pasajero fue expulsado del vuelo y dejado a disposición de las autoridades de la isla. En ese momento el itinerario continuó y la aeronave aterrizó en Bogotá sobre las 5:24 de la madrugada.

“Avianca destaca el buen manejo que toda la tripulación del vuelo le dio a la situación. Vale le pena recordar que estas conductas disruptivas afectan tanto el servicio de transporte de otros viajeros, como a los equipos de trabajo que deben cumplir con los itinerarios programados”, indicó la compañía aérea en un comunicado.

La aerolínea no entregó más detalles de lo sucedido ni reveló la identidad del “pasajero disruptivo” ni del tripulante que fue agredido.

Cabe recordar que es la segunda vez, en menos de un mes, que un vuelo de esa compañía tiene que desviarse de su destino para aterrizar de emergencia en aeropuertos alternos.

Segundo incidente en menos de un mes

A finales de septiembre, el vuelo de Avianca AV120 empezó a aparecer en las pantallas como ‘Desviado’, lo que empezó a causar ciertos temores entre los familiares de los pasajeros que esperaban en Londres.

La aerolínea informó que el avión que partió desde Bogotá tuvo que ser desviado hacia el aeropuerto internacional de Lages, ubicado en Isla Terceira de Portugal.

De acuerdo con las explicaciones de Avianca, la aeronave presentó una indicación técnica sobre las 7:44, hora colombiana, lo que obligó a tomar esa decisión; para fortuna de todos y sin mayores contratiempos, la nave aterrizó con sus 244 pasajeros y diez tripulantes a salvo.

La Isla Terceira en la que aterrizó la aeronave es parte del archipiélago de las Azores, en Portugal. Fue la tercera isla del archipiélago en ser descubierta, después de la Santa María y la isla de San Miguel.

Solo tiene 18 kilómetros de ancho por 29 kilómetros de largo. Su perímetro es de 90 kilómetros y cuenta con una superficie de 396,75 kilómetros cuadrados.

La capital de la isla es Angra do Heroísmo, en la que habitan 56.477 habitantes, es decir, similar a los habitantes que tiene un barrio pequeño de Bogotá. La distancia de la isla hasta Londres es de cuatro horas.

Pasajeros, molestos con tripulantes de Avianca

Recientemente, se conoció que un ciudadano, según lo aseguró a través de su cuenta de Twitter, viajó con Avianca y perdió su teléfono celular, por lo que, al percatarse, decidió volver al día siguiente y averiguar, pero le dijeron desde la aerolínea que no sabían nada.

Lo curioso del hecho fue que luego de negarle saber algo al pasajero, él afirma que a la siguiente semana, en su registro de imágenes del iCloud, aparecen algunas fotografías de quienes serían trabajadoras de la aerolínea; sin embargo, no le quisieron dar respuesta.

“El 3 de octubre se me quedó mi backpack en vuelo de Avianca 7392. Fui al día siguiente y me dijeron que no había nada, semana siguiente mi iCloud registra fotos de personal de Avianca tomándose fotos con el teléfono olvidado dentro del backpack”, expresó el hombre, identificado en Twitter como Lugerjamo.

“Voy al terminal 4 esperando una solución por parte del personal, solo quiero mis pertenencias, y aunque le dan la info, a la gerente de base JFK, Johana me dice que espere y, 30 minutos después, que no puede atenderme; o sea, entiendo, se encubren ellos o simplemente no les importa lo sucedido. Ya sabía que tenían una pésima atención al cliente, pero mala atención intencionada, y con robo de pertenencia incluido ya es lo peor”, manifestó.

“Ahí las fotos de quien omitió el procedimiento y afecta la mala reputación. @Avianca está de caída”, agregó. Al parecer, todo sucedió en el aeropuerto JFK de Nueva York, en los Estados Unidos. Sin embargo, la aerolínea no se pronunció al respecto de la situación, sino hasta las 10 a. m. de este 14 de octubre (11 días después de lo sucedido y 22 horas luego de hacer la denuncia pública en Twitter y que se comunicara a través de este medio).

“En nombre de todo el equipo de Avianca ofrecemos disculpas y lamentamos la situación. Tenemos cero tolerancia con este tipo de acciones y tomaremos las medidas correspondientes para prevenir que situaciones similares vuelvan a presentarse. Tan pronto recibimos el reporte de lo ocurrido, iniciamos las investigaciones correspondientes y el morral con sus pertenencias será entregado al cliente el día de hoy”, emitieron desde la aerolínea.