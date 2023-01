Pasajeros se desahogaron con Juan Diego Alvira en viaje aéreo Bogotá-Pasto por cierre de la vía Panamericana: tiquetes, por las nubes; vuelos, sobrevendidos

Juan Diego Alvira viajó de Bogotá a Pasto con el fin de documentar la pesadilla que están viviendo algunos viajeros por cuenta del cierre de la vía Panamericana, que conecta el centro de Colombia con la frontera con Ecuador, producto de un derrumbe el pasado 9 de enero en el municipio de Rosas, Cauca. ¿Cómo lo fue?

“Rápido, fácil, pero muy costoso. A nosotros solamente un tiquete ida y vuelta nos costó $ 1.200.000″, comentó Juan Diego Alvira una vez su avión aterrizó en el Aeropuerto Antonio Nariño, la tarde de este 12 de enero.

Imágenes de la vía afectada por derrumbe en Rosas (Cauca). - Foto: Ministerio de Transporte

Mientras esperaba la orden de abordaje en el Aeropuerto Internacional El Dorado, aprovechó para preguntarles a los ciudadanos cómo les había ido con la compra de tiquetes. La respuesta, sin embargo, no fue la más alentadora. Todos coincidieron en que están elevados.

“Se enteraron del derrumbe y los precios los mandaron al cielo. Muy, muy costosos”, dijo un viajero. “Están sobrepasando los $ 800.000 y el $ 1.000.000 solo un trayecto y para una sola persona”, le contó otra ciudadana a Juan Diego Alvira, aunque el consenso al que llegó el Ministerio de Transporte con las aerolíneas es que el precio del tiquete por trayecto no debía superar los $ 650.000.

“Los costos están muy altos por lo que está pasando en la entrada a Pasto, siempre se están excediendo. Me costó $ 1′200.000″, agregó otro usuario.

También hubo quienes, para llegar a la capital de Nariño desde ciudades como Medellín, tuvieron que hacer escala en Bogotá, además de rebuscar el dinero para un avión cuando lo contemplado en su presupuesto era tomar un bus y movilizarse por la vía Panamericana.

“Me encontré en la sala de espera de El Dorado a una pareja de abuelos que me tocó el corazón. Ellos tenían planeado tomar el bus desde Medellín hasta Pasto, $ 130.000 cuesta el pasaje. Pero miren lo que les cobró la aerolínea, además les tocó irse a Bogotá para luego llegar hasta acá”, informó Juan Diego Alvira.

Lo que pagaron por tiquete fueron $ 734.000. “Nos tocó bastante duro, porque tocó sacar plata de donde no había para viajar”, dijo uno de los viajeros.

La mayoría de los ciudadanos consultados, que suelen cubrir esta ruta en avión, afirmó que normalmente el precio del pasaje es de $ 250.000 a $ 300.000.

El presidente Gustavo Petro se reunió con la comunidad afectada por el deslizamiento de tierra en Rosas, Cauca. - Foto: Foto: Presidencia

Juan Diego Alvira también conversó con una pastusa que tenía que regresar a Argentina para trabajar, pero se topó con que se había quedado sin silla: el vuelo estaba sobrevendido.

“Llegamos aquí a la una de la tarde, pero la taquilla no estaba abierta, la página web está caída para hacer el check-in. Llegamos acá y nos dijeron a cinco que no había silla. Y ahorita dicen que los vuelos están sobrevendidos y no nos dan ninguna solución”, dijo la usuaria.

¿Por qué? Una trabajadora de la aerolínea Viva Air respondió: “Se sobrevendió el vuelo por la situación que está presentando el país, se está dando sobreventa con todas las aerolíneas”. Queda la incógnita de si la colombiana pudo regresar al sur del continente, desde donde viajó para disfrutar del Carnaval de Blancos y Negros.

Las personas claman ayuda a los organismos de emergencia, para que los apoyen en la evacuación de sus familiares - Foto: Cortesía Camilo Fajardo

“Pese a que la Aerocivil les quitó los impuestos a las aerolíneas, le están cobrando dos y hasta tres veces más lo que cobraban antes del derrumbe. ¿Ley de oferta y demanda o ley del embudo?”, comentó Juan Diego Alvira, que aprovechó para recorrer algunas estaciones de servicio en Pasto, donde no hay combustibles por cuenta del cierre en una de las vías más importantes del país.

“Estación de ejercicio cerrada, hay una guerra impresionante por el combustible y desabastecimiento en casi todo Nariño”, afirmó.

Esperen más reportes en las próximas horas.