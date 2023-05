“Pasó del acoso laboral a los golpes”: comisaria de familia denuncia a su jefe, el secretario de gobierno de Pelaya

Katherine Martínez, desde hace más de cinco años, se desempeña como comisaria de familia en Pelaya, Cesar. Antes ya había ocupado varios cargos en los que su labor principal era defender los derechos de la población más vulnerable, pero hoy dice ser ella la víctima de ataques indiscriminados por parte de su jefe.

Asegura que desde que Darwin Donado Aldana llegó a ocupar el cargo de secretario de Gobierno municipal en encargo- luego de que dos personas que ocuparan el mismo cargo le renunciaran al alcalde - ella y su equipo de colaboradores han sido víctimas de acoso laboral, que inició con tratos displicentes, y luego se enmarcó en rechazos.

Hace unas semanas desde las oficinas de bienestar de los trabajadores realizaron una actividad con los funcionarios que consistía en viajar a Cartagena con un dinero que cada uno había aportado. Debido a la carga laboral, la comisaria decidió quedarse en la oficina para atender las emergencias que se presentaran en el municipio de un momento a otro, ya que su trabajo es 24 horas los siete días de la semana. Así, mientras ella trabaja su equipo, compuesto por psicólogo y asistente, podían ir a disfrutar de la actividad.

Pero el secretario de gobierno, quien funge como jefe inmediato de la oficina, decidió que ninguno viajaba, negándoles al aparecer su derecho, eso sumado a las agresiones verbales y psicológicas decidieron denunciar a Donado ante la personería municipal.

Tan pronto el funcionario se enteró de lo sucedido, habría ido a ejercer presión para hacer que le retiraran las denuncias, “cuando estaba hablando donde con el personero quería ver mi declaración. El día 8 de mayo me dijo que eso no se reglaba ahí, sino afuera”, relató la abogada Katerine a SEMANA, indicando que ese fue el inicio de un calvario, debido después de eso se incrementaron los acosos, pues iba casa a diario a la oficina y enviaba a terceros a pedir que retirara la denuncia.

“Días después llegó a mi oficia y me mostró su celular que en la pantalla tenía unas letras negro con amarillo que decían que si no retiraba las denuncias tenía que atenerme a las consecuencias. Ese mensaje lo vio mi secretaria, nos asustamos mucho e intentamos salir de la oficina”, cuenta la secretaria a este medio.

En ese momento, según el relato del psicólogo, él salió a llamar al personero que está a unas cuantas oficinas. En ese instante habría iniciado un forcejeo con el secretario de gobierno entre las mujeres y él. La asistente de la comisaria asegura que resultó golpeada en una de sus manos, mientras que la comisaria le dijo resultó con un golpe en el rostro, valorado por Medicina Legal que le dio, cerca de 20 días de incapacidad.

La mujer que vela por la no vulneración de derechos de las familias en su municipio indica que denuncia por la misma responsabilidad que tiene, a pesar de que según ella ha sido víctima de una campaña de desprestigio, pues a partir de los hechos su jefe estaría anunciando investigaciones por posibles hechos de corrupción en la asignación de custodias de menores en durante el año 2018.

SEMANA conoció una nota de voz que le hizo llegar un familiar de la comisaria en la que le dice textualmente: “entre más ella le de revuelo a esto, esto más se va a calentar hermano. Entonces ese es el mensaje que ella no entiende y yo sé que usted si lo entiende, y yo sé que usted sí me conoce y sabe que soy una persona que soy bastante meticuloso en todo lo que hago y que no abro la boca si no sé lo que estoy diciendo. Entonces yo si quiero conciliar, pero si lo vamos a llevar así a ese punto lo veo bastante complicado. Porque hay lo que están haciendo es acorralando al gato contra la pared y el gato acorralado saca las uñas”.

El mensaje ha sido interpretado como una amenaza más. De hecho, ahogada en llanto, la comisaria cuenta que el fin de semana pasado recibió la visita de hombres desconocidos que dicen que si no se retracta de las denuncias, no solo ella puede morir, sino también la vida de sus familias e hijos corre peligro.

“Han llegado a decirle a mi mamá que es una enfermera humilde que tiene una droguería que me van a matar”, denuncia. La comisaria señala que buscó apoyo del alcalde del municipio, pero no se sintió respaldada. Este medio contactó al secretario de gobierno para conocer su versión de los hechos y asegura que es inocente hasta que le demuestren lo contrario y que él se encargará de denunciar los presuntos hechos de corrupción en los que habría incurrido la funcionaria.

Por otro lado, el alcalde manifestó que los hechos son materia de investigación por parte de la oficina de control interno. “Pido que actúen lo más pronto posible. Porque de un momento a otro todo pasó del acoso laboral a los golpes”, puntualizó la funcionaria que asegura no va a renunciar a su cargo debido a que lo consiguió por meritocracia y con esfuerzo.