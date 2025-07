Fui víctima de racismo en el SITP. Una señora se sentó a mi lado solo para decirme: “negra asquerosa, negra hijueputa”. Me cambié de puesto (había unas 10 sillas libres), pero ella siguió. Respondí con claridad: “Esto no es una opinión, es un delito.” Llamé al 123 Va hilo 🧵 pic.twitter.com/QI5NLGHPEc

“ Me cambié de puesto (había unas 10 sillas libres), pero ella siguió. Respondí con claridad: ‘Esto no es una opinión, es un delito’”, expresó.

La periodista afirmó que, posteriormente, el conductor del bus paró en el CAI más cercano, ubicado en la carrera séptima con calle 130, y la acompañó a denunciar el hecho. Además, aseguró que la mujer intentó huir de lugar, pero al final no pudo.

“El conductor paró en el CAI más cercano (Lisboa Kr. 7 # 130) y acompañó el procedimiento. Confirmó que la señora se subió, y sin mediar palabras, me agredió verbalmente. Ella intentó escapar, pero no se lo permitieron”, relató.

Mujer denuncia caso de racismo por un conductor de aplicación que se negó a llevarla: “en su carro no se montaban negros”

Contexto: Mujer denuncia caso de racismo por un conductor de aplicación que se negó a llevarla: “en su carro no se montaban negros”

Perea manifestó que, tras una conciliación con la Policía, la agresora reconoció los insultos racistas, ofreció disculpas y dijo que no volverá a reincidir.

“ Con la conciliación de la Policía, la agresora reconoce haber usado expresiones racistas en mi contra, ofrece disculpas y se compromete a no reincidir. Todo quedó registrado en el libro público del CAI. ¡El racismo es estructural, cotidiano, cobarde y te quita tiempo!“, expresó, quien agradeció a la Policía y al conductor del bus.

“Agradezco a la @PoliciaBogota por la atención clara y oportuna. Al conductor, que no solo se detuvo, sino que estuvo disponible para acompañar lo que sucedió en su ruta", dijo Perea, quien un llamado al alcalde Carlos Fernando Galán y a la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, a implementar protocolos contra el racismo en el sistema de transporte público de Bogotá.

“Hago un llamado a @CarlosFGalan, @Maferoc y @ETIB_SAS a implementar ya protocolos contra el racismo en el Sistema de Transporte Público de Bogotá.El mío no fue el primer caso, ni será el último. Me pongo a disposición para aportar y construir.¡Esto no puede seguir pasando!“, subrayó.