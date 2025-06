Por esta razón, insistió: “He pedido una priorización del uso de los recursos comenzando por el bienestar de la patrullera, del patrullero y del soldado regular”, y anunció: “En el caso del Ejército, el año entrante el salario de los soldados regulares, que ya habría que cambiarles el nombre porque ya no es el servicio militar obligatorio de antaño, sino que van a ganar el año entrante un salario mínimo por primera vez en la historia de Colombia”.

El mandatario enfatizó que en Colombia se han “construido unas alianzas entre el crimen y la Fuerza Pública y el Estado en general y la política –que es lo peor– y no podremos vencer el crimen si eso sucede con el Estado", por lo tanto, insistió en que “deslindar completamente el corazón de cualquier miembro, hombre o mujer, de cualquier grado de la Fuerza Pública del crimen es fundamental y eso no se hace solo con medallas, eso no se hace solo con la fe, la ética, sino que también tiene que ver con el factor económico”.